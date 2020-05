Zoomlion produziert den ersten rein elektrischen Autokran der Welt und übernimmt Führungsrolle beim Umweltschutz im Bauwesen in der Maschinenindustrie

CHANGSHA, China, 22. Mai 2020 /PRNewswire/ -- Der weltweit erste rein elektrisch betriebene Autokran „ZTC250N-EV", der von Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion) entwickelt und produziert wurde, lief am 7. Mai im Quantang Industrial Park bei Zoomlion in Changsha vom Band.