Zoomlion quebra mais um recorde de fabricação de alto padrão e exporta o maior guindaste sobre esteiras de tonelagem da China

O ZCC32000 de duas mil toneladas é um produto para todas as condições, com momento máximo de carga de 32 mil toneladas por metro e altura máxima da lança chegando a 168 metros, e com a adoção de um design modular de lança dupla superlarga. Ele pode se adaptar a uma variedade de condições complexas de içamento com melhor desempenho de elevação de 10 a 20% em comparação com os produtos da mesma classe. O modelo pode alternar entre operação monomotor ou bimotor de acordo com as necessidades de içamento do usuário, selecionando baixo consumo de combustível ou operação de potência reforçada. O sistema é altamente seguro e protegido e pode oferecer montagem e desmontagem eficientes.

"Os guindastes sobre esteiras da Zoomlion tiveram um bom desempenho na construção com alta eficiência, excelente segurança do equipamento, estabilidade e confiabilidade, provando que a qualidade da fabricação chinesa é confiável e fidedigna", declarou o parceiro da Zoomlion na Turquia.

O produto será utilizado em um projeto de usina de energia nuclear antes de realizar outras tarefas de captação de energia eólica e petroquímica na Europa.

A exportação do ZCC32000 representa a terceira vez que a Zoomlion quebra o recorde de maior guindaste de tonelagem exportado pela China. Os recordes anteriores foram estabelecidos pelos guindastes sobre esteiras ZCC9800W e ZC12500 exportados para a Turquia em setembro de 2020 e junho de 2021, respectivamente. A terceira quebra de recorde em um ano demonstrou os pontos fortes da tecnologia, a qualidade do produto e o apelo da marca dos guindastes da Zoomlion, hasteando a nova bandeira de "manufatura de ponta na China" no cenário global.

"A principal razão por trás dos avanços contínuos da Zoomlion nos recordes de exportação de guindastes é que alcançamos avanços persistentes no desenvolvimento da tecnologia central, o que foi reconhecido no mercado internacional", disse Luo Kai, vice-presidente da Zoomlion e gerente geral do ramo de guindastes para engenharia da Zoomlion.

Na primeira metade de 2021, a receita da Zoomlion no exterior aumentou em mais de 52,28%, sendo que os produtos de guindastes cresceram fortemente, com um aumento de 60,8% das vendas de janeiro a agosto em relação ao ano anterior. O volume de vendas de guindastes de caminhão de 30 toneladas e acima da Zoomlion foi classificado em primeiro lugar no setor e conta com a maior participação de mercado de guindastes sobre esteiras da China.

