Zoomlion se destaca no exterior na primeira metade de 2021 graças à sólida estratégia de desempenho e localização de produtos

Em abril, oito unidades dos guindastes de torre de grande tonelagem TC8039-25 da Zoomlion finalizaram com sucesso o teto do estádio Lusail, onde será realizada a Copa do Mundo da FIFA Catar 2022™. O estádio bateu recordes mundiais para um único edifício com teto de rede de cabos com o maior vão e a maior distância em balanço no sistema de rede, bem como a maior estrutura de membrana que atinge 45.000 metros quadrados.

Segundo um representante da Zoomlion, o clima desértico tropical do Qatar, com altas temperaturas, ventos fortes e clima empoeirado, é um desafio para os guindastes de torre, e instalar estruturas de aço a uma altitude de 70 metros foi, sem dúvida, como "dançar na borda de uma faca".

Em março, o guindaste sobre esteiras ZC9800W da Zoomlion concluiu com sucesso várias instalações de geradores de turbinas eólicas de 120 a 150 metros para um projeto de energia eólica no Vietnã. Ao oferecer serviços localizados, a Zoomlion alterou ainda o idioma da tela, as teclas, a escala de guindaste e o manual operacional para o padrão vietnamita para conveniência do cliente. Uma equipe de serviço técnico também viajou para o local a fim de capacitar os operadores.

Em abril, a Zoomlion enviou 100 unidades de equipamentos de terraplanagem para os países da iniciativa Cinturão e Rota (BRI) no sudeste asiático, que contribuirão para vários projetos de construção de infraestrutura.

A empresa também assinou vários pedidos nos mercados europeu e norte-americano, onde a demanda do mercado de equipamentos de energia verde aumentou muito devido aos recentes requisitos de emissões mais rigorosos. As aclamadas plataformas de trabalho aéreo do tipo lança elétrica da Zoomlion, com tempos de operação prolongados, carga rápida, peso leve e sem ruídos, registraram picos de vendas. A empresa trabalha incansavelmente para desenvolver e fabricar produtos de maquinário de trabalhos aéreos com energia verde.

Fundada em 1992, a Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (01157.HK) é uma empresa de fabricação de equipamentos de ponta que integra maquinário de engenharia, maquinário agrícola e serviços financeiros. Atualmente, a empresa vende mais de 568 produtos de ponta de 70 linhas de produtos, cobrindo 11 categorias importantes.

