Zoomlion stellt neueste Putzmaschine Duo-mix mit Spezialausrichtung auf 3D-Konstruktionsdruck vor

SHANGHAI, 28. November 2019 /PRNewswire/ -- Zoomlions hundertprozentige Tochtergesellschaft m-tec hat am 5. November erstmals ihre neueste Putzmaschine Duo-mix in Shanghai, China, vorgestellt. Die neue Mischpumpe, mit deren Hilfe sich ein 60 m2 großes Haus mit 2 Etagen in zwei Wochen bauen lässt, ist nun in über 100 Ländern in Asien, Europa und Nordamerika erhältlich.