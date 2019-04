Zoomlion stellt Vielfalt, Vielseitigkeit und Innovation unter Beweis - begeistert auf der bauma 2019 mit neuen Hubarbeitsbühnen und Gabelstaplern

MÜNCHEN, 13. April 2019 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. („Zoomlion") präsentierte auf der bauma 2019 am 08. April in München seine große Ausstellung. Der führende chinesische Baumaschinenhersteller debütierte in Europa seine neuesten Hubarbeitsbühnen sowie vier Flagship-Gabelstaplerprodukte mit CE-Kennzeichnung.

Zoomlion nutzt seine weltweit führenden intelligenten Produktionslinien dafür, Hubarbeitsbühnen und Gabelstapler zu bauen, die mit akribischer Handarbeit, verbunden mit innovativen und nachhaltigen Technologien entwickelt wurden.