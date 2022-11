Zoomlion-Turmdrehkräne bauen Lusail-Stadion, Austragungsort des größten Fußballturniers der Welt in Katar

DOHA, Katar, 25. November 2022 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. („Zoomlion"; 1157.HK) hat die weltweite Ausschreibung für Turmdrehkräne zum Bau des Lusail-Stadions, dem Austragungsort des Fußballfestes in diesem Monat, gewonnen. Seine acht TC8039-25-Turmdrehkräne wurden zwischen 2018 und 2021 für den Bau eingesetzt. Jetzt finden im Stadion 10 Spiele des Turniers statt, darunter auch das Finale am 18. Dezember.

Das neu errichtete Lusail-Stadion hat sechs Weltrekorde aufgestellt, unter anderem auch als größtes einzelnes Gebäude mit einem doppelten Seilnetzdach. Die Hauptstruktur ist ein Stahlträger in Kombination mit Beton, für den insgesamt 100.000 Tonnen Stahl verbaut wurden. Die mehrschichtige Struktur hat eine Fläche von 45.000 Quadratmetern, die größte der Welt. Acht TC8039-25-Turmdrehkräne waren am gesamten Projekt beteiligt und erledigten den Großteil der Hebe- und Montagearbeiten.

„Zoomlion ist stolz darauf, am Bau des zentralen Stadions in Katar mitgewirkt zu haben, wo wir uns darauf freuen, dass die beste Mannschaft bald zum Weltmeister gekrönt wird", erklärte Ren Jie, Regionalmanager der Zoomlion Construction Hoisting Machinery Company im Nahen Osten und Afrika.

Mit seinen Vorteilen in den Bereichen Technologie, FuE und Leistung hob sich der Zoomlion-Turmdrehkran TC8039-25 von der harten Konkurrenz ab.

Der Turmdrehkran musste aufgrund der großen Höhe des Stadions und der unregelmäßigen Außenfassade eine freitragende Höhe von 86,7 Metern überschreiten. Zudem mussten mehrere Turmdrehkräne als Gruppe koordiniert werden, um Montageaufgaben in großer Höhe über 70 Metern zu erledigen.

„Mit der Antikollisionsfunktion, der Vollfrequenzsteuerung und einer freitragenden Höhe von 87 Metern gewährleisten die Turmdrehkräne einen sicheren und effizienten Betrieb. Zoomlion hat einen Rundum-Service von der Planung des Turmdrehkrans bis zur Montage und Demontage angeboten", erklärte Zhou Yan, leitender Turmdrehkran-Serviceingenieur in der Region Naher Osten bei Zoomlion.

Die exzellenten Hebefähigkeiten und die stabile Mikrobewegung mit dem im Millimeterbereich kontrollierten Fretting-Modus boten eine effektive Unterstützung für die Installation der Stahlkonstruktionen in großer Höhe. Auch unter den rauen Baubedingungen, die im Sommer Temperaturen von über 50 Grad Celsius mit sich brachten, blieben die Geräte sehr stabil.

„Beim Projekt Lusail-Stadion betrug die effektive Arbeitszeit der einzelnen Turmdrehkräne mehr als 15.000 Stunden, und ihre stabile und zuverlässige Leistung trug wesentlich zum Gesamtfortschritt des Projekts bei", so Ren weiter.

