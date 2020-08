Zoomlion une-se à linha de frente no combate às inundações sem precedente na China

Com a coordenação do Corpo Provincial de Bombeiros do Departamento de Gestão de Emergências de Hunan, a Zoomlion une-se à equipe de suporte logístico para fornecer serviços de lavanderia aos que atuam no combate à inundação e aos residentes afetados no Abrigo Temporário de Emergência da Escola Primária Luming.