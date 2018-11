Zoomlion va dévoiler des modèles pour le futur au salon bauma China 2018 avec des machines intelligentes 4.0

SHANGHAI, 22 novembre 2018 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion), le principal producteur d'engins de construction de Chine, présentera une gamme complète de produits intelligents génération 4.0 de la marque au salon bauma China 2018, qui ouvrira ses portes le 27 novembre au nouveau centre d'exposition international de Shanghai.

Lors du salon international biennal, Zoomlion présentera 28 engins de construction issus de 8 séries, dont des bétonnières, des machines de levage, des engins de terrassement, des engins de construction de fondations, des engins de travaux aériens et des engins de construction routière.

« Nous sommes heureux de faire la démonstration des solides capacités de Zoomlion en matière de recherche et de développement, ainsi que ses réussites innovantes avec de nouveaux modèles plus modernes, de haute qualité, en particulier dans le domaine des technologies intelligentes. En outre, Zoomlion va révolutionner son modèle d'affaires pour créer plus de produits intelligents et offrir plus de services intelligents à ses clients. Nous nous réjouissons à l'idée de présenter nos réalisations dans le développement de produits intelligents haut de gamme. Notre objectif est de fournir les meilleurs produits et services et de créer une plus grande valeur pour nos clients », a déclaré le directeur marketing de Zoomlion.

Les pièces maîtresses de la présentation de Zoomlion au bauma China 2018 sont les solutions de pompage de béton, y compris la bétonnière sur camion ZLJ5318GJBHE, la pompe pour camion de 56 m montée sur un Mercedes 8x4 et la pompe mélangeuse de 28 m pour camion, qui sont conçues pour différentes capacités et différents espaces ; ces solutions permettent en outre une efficacité accrue et une consommation réduite, en plus d'avoir une durée de vie prolongée.

Zoomlion présentera également une série de produits de grues, tels que la grue sur chenilles ZCC9800W, la grue tout terrain à 6 essieux ZAT4000V, la grue sur camion à 5 essieux ZTC1300V, la grue pour terrain accidenté ZRT850 et la grue à tour topless T600-25/32U.

La flèche principale en forme de « U » de 47 m de la ZRT850 est la plus robuste de sa catégorie et offre une performance de levage bien supérieure à celle des grues de même tonnage. Pour sa part, la T600‑25/32U est conçue pour les grands projets de béton précontraint, étant munie d'un système technologique de vitesse auto-adaptatif qui peut augmenter l'efficacité de levage globale de 30 pour cent.

De plus, Zoomlion exposera lors du bauma China 2018 cinq plateformes de travaux aériens et des nouvelles machines de pulvérisation humide intelligentes, en plus de faire la démonstration des opérations sans personnel, de l'excavation irrégulière et de l'activation à une touche du manipulateur de pulvérisation.

Avec les produits intelligents de génération 4.0 comme pièces maîtresses de l'exposition de Zoomlion au bauma China 2018, la société présentera des technologies révolutionnées qui font converger l'IdO, le big data, l'Internet mobile et d'autres, comme son application mobile pour la gestion de l'équipement, le système ERP pour la gestion des équipements en béton et le système de gestion des grues à tour. La plateforme IdO de Zoomlion sera également présentée lors de l'événement.

À propos de Zoomlion

Fondée en 1992, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion) est une société de production d'équipements haut de gamme qui intègre des machines d'ingénierie, des machines agricoles et des services financiers. La société vend près de 800 produits de pointe issus de 49 lignes de produits couvrant neuf grandes catégories. Zoomlion est la première société d'engins de construction en Chine à être cotée aux bourses de Shenzhen et Hong Kong.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur http://en.zoomlion.com/.

