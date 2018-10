Zoomlion vai lançar oito novas plataformas de construção aérea

A Zoomlion vai lançar seis plataformas-tesoura elevatórias em suas linhas eletro-hidráulica, elétrica e alimentada por bateria de lítio, com alturas variando de 6-12 metros (19-39 pés) e carga máxima de trabalho de 350 kg (772 libras). Realçando confiabilidade, simplicidade e eficiência, todos os novos produtos da Zoomlion foram criados para atender a padrões mundiais, com atenção especial à segurança e conforto do usuário.

"Equipamentos de construção aérea são a nova categoria de produtos que a Zoomlion vinha preparando há muitos anos. Nós acreditamos que esses novos produtos, nascidos de incessantes pesquisa e desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo, atenderão aos padrões de segurança operacional e de estabilidade de desempenho que os clientes esperam e valorizam de nossa parte", disse Ren Huili, gerente geral da Zoomlion Aerial Work Machinery Company.

Entre os novos produtos desenvolvidos pela Zoomlion estão:

Plataforma elevatória de braço de manivela ZA14J – adequada para trabalhar em espaços estreitos e pequenos, ela pode alcançar 13,72 metros (45 pés), com uma amplitude máxima de elevação de 7,62 metros (25 pés). É o primeiro produto de elevação de braço de manivela de 14 metros da China , com capacidade de carga útil pesada dupla, e que transporta 30% a mais do que os produtos comparáveis.

, com capacidade de carga útil pesada dupla, e que transporta 30% a mais do que os produtos comparáveis. Plataforma de trabalho aéreo de braço reto ZT26J – equipada com controle de micromovimentos líder da indústria, sua velocidade mínima de expansão é de 20 milímetros por segundo e pode ser nivelada no âmbito de 1,5 grau.

Ambas as plataformas usam um chassi cross-country de quatro rodas com nivelabilidade máxima de 45%, para acomodar diferentes cenários de construção. A Zoomlion usa design modular no desenvolvimento de suas plataformas, incluindo fly jib, motores e controladores para melhorar o desempenho do equipamento.

O mercado de máquinas para trabalho aéreo da China está crescendo aproximadamente 40% ao ano, e a Zoomlion está evoluindo de uma fabricante de equipamentos para uma fornecedora de serviços de produção, integrando desenvolvimento de produtos inovadores e produção inteligente – para abraçar a revolução tecnológica.

Sobre a Zoomlion

Fundada em 1992, a Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion) é uma empresa fabricante de equipamentos de alta qualidade, que integra máquinas de engenharia, máquinas agrícolas e serviços financeiros. Ela vende aproximadamente 800 produtos de ponta, de 49 linhas de produtos, cobrindo nove categorias importantes. A Zoomlion é a primeira empresa chinesa de máquinas de construção a ser listada tanto na Bolsa de Valores de Shenzhen como na de Hong Kong.

Para mais informações, visite http://en.zoomlion.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/777664/ZOOMLION_machines.jpg

FONTE Zoomlion

Related Links

www.zoomlion.com