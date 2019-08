Zoomlion wspiera kluczowe projekty infrastrukturalne w krajach Pasa i Drogi

Pięć projektów, w które zaangażowana jest firma Zoomlion to projekty budowlane, które wywrą pozytywny wpływ na miliony ludzi. Projekty obejmują most Temburong, szybką kolej łączącą Dżakartę i Bandung, most Padma, Park Przemysłowy Chiny-Białoruś i drapacz chmur w Colombo Port City.

Most Temburong to największy projekt infrastrukturalny w historii Brunei, a także najdłuższy most morski w kraju. Osiem dźwigów gąsienicowych QUY180, osiem dźwigów gąsienicowych QUY130 i jeden dźwig samochodowy firmy Zoomlion wykorzystywane są na placu budowy.

Firma Zoomlion dostarczyła także wiele produktów, w tym pompę naczepową 4 generacji HBT60.13.90SU, na potrzeby budowy 142 kilometrów szybkiej kolei łączącej stolicę Indonezji Dżakartę z Bandung. Jest to pierwszy tego typu projekt kolejowy w Azji Południowowschodniej.

Tymczasem dźwigi gąsienicowe firmy Zoomlion wykorzystywane są także w budowie mostu Padma, największym projekcie infrastrukturalnym w Bangladeszu. Jest to także największy zagraniczny projekt budowy mostu prowadzony przez chińskie przedsiębiorstwo pod względem kosztów całkowitych.

W 2017 r. firma Zoomlion była jednym z pierwszych przedsiębiorstw, które zainwestowały w Chińsko-Białoruski Park Przemysłowy, pierwszy specjalny obszar gospodarczy w Białorusi i największy projekt współpracy międzyrządowej między Chinami a Białorusią.

Obecnie jeden z dźwigów wieżowych firmy Zoomlion pracuje nad budową drapacza chmur w Colombo Port City o wysokości 345,8 metra. Projekt na kwotę 1,4 miliarda dolarów realizowany jest wspólnie przez rząd Sri Lanki i China Communication Construction Co Ltd.

Inne projekty wzdłuż Pasa i Drogi, w których wykorzystywane są produkty Zoomlion to budowa metra w Rijadzie, stolicy Arabii Saudyjskiej, szpital w Kuwejcie i sekcja Multan-Sukkur autostrady Peszawar-Karaczi, największego projektu infrastruktury transportowej w korytarzu gospodarczym Chiny-Pakistan.

O Zoomlion

Założona w 1992 r. firma Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion) (000157.SZ) to wysokiej jakości producent sprzętu, który łączy maszynerię inżynierską, rolniczą i usługi finansowe. Firma sprzedaje obecnie niemal 460 innowacyjnych produktów w 55 liniach w dziesięciu dużych kategoriach.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie http://en.zoomlion.com/.

