Zoomlions intelligentes 5G-Turmkran-Fernsteuerungssystem absolviert weltweit seine erste Hebeaufgabe

ZHENGZHOU, China, 18. August 2021 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. („Zoomlion"; 1157.HK) hat am 25. Juni in Zhengzhou, China, sein 5G-Fernsteuerungssystem für Turmdrehkrane (das „System") erfolgreich vorgeführt und seine erste Hebung beim Bau der Zhengzhou Jiangshan School abgeschlossen.