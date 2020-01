Zoomlions Turmkran-Umsatz für 2019 bei über 10 Milliarden Yuan

Der Jahresumsatz mit Turmkranen von Zoomlion hat sich in vier aufeinander folgenden Jahren verdoppelt. Die Marke, die auf dem heimischen Markt und beim Export in High-End-Märkte wie Südkorea, Singapur und die USA absolut führend ist, hat sich in den letzten Jahren zu einem Maßstab im modernen Gerätebau entwickelt.