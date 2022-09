Zortrax lance Inkspire, imprimante 3D révolutionnaire à résine

VARSOVIE, Pologne, September 19, 2018 /PRNewswire/ --

Inkspire est un appareil d'avant-garde faisant appel à la technologie UV LCD, celle-ci le rendant huit fois plus rapide et neuf fois plus précis que les imprimantes en 3D actuelles qui reposent essentiellement sur le DLP et la SLA.

Zortrax Inkspire se sert de la technologie UV LCD : cette technologie crée une image d'une couche de modèle à la surface d'un photopolymère grâce à un écran à cristaux liquides (LCD) de très haute résolution sous lumière ultraviolette (UV) émise par une diode électroluminescente. Ceci permet une répartition uniforme de la lumière à la surface du photopolymère et par suite une solidification immédiate de la couche tout entière. Le résultat est à la fois rapide et précis.

Les imprimantes à résine existantes font appel soit à la SLA (stéréolithographie) où la couche est dessinée par un rayon laser, soit au DLP (traitement numérique de la lumière) qui l'affiche à l'aide d'un projecteur numérique. La formule : La SLA est précise, mais elle est lente, alors que le DLP est rapide, mais il est moins précis. Avec Zortrax, vous n'avez plus besoin de choisir entre la rapidité ou la précision.

« Un pixel individuel dans la Zortrax Inkspire mesure 50 x 50 microns, pour une hauteur minimum de couche de seulement 25 microns. L'imprimante peut créer des détails qui sont visibles uniquement sous microscope, » fait remarquer Rafał Tomasiak, PDG de Zortrax.

« La vitesse et l'exactitude de la Zortrax Inkspire ouvrent de nouvelles possibilités pour l'ingénierie de précision, les prothèses dentaires et la bijouterie, » ajoute-t-il.

L'espace de travail de l'imprimante mesure 74 x 132 x 175 mm : cela veut dire que sur un temps donné elle peut générer des modèles plus précis que ses concurrentes.

La Zortrax Inkspire représente la réponse aux besoins de précision des concepteurs pour leurs créations de prototypes et de produits finals d'impression.

L'imprimante s'adapte bien à des productions de séries courtes. Chaque modèle présente le même niveau élevé de qualité et de précision indépendamment du nombre d'impressions et ceci augmente la productivité.

Le lancement de la Zortrax Inkspire est prévu pour l'automne 2018 à un coût de 2699 $. Suivez les informations sur le site web de Zortrax et les médias sociaux concernant les endroits où vous pourrez acheter votre imprimante.

À propos de la Société

Zortrax est une société polonaise fournissant des solutions complètes pour l'impression tridimensionnelle. Elle a établi une position solide sur le marché des appareils 3D pour ordinateurs de bureau et propose également des matériaux d'imprimantes, son logiciel Z-SUITE et d'autres outils pour la création de prototypes. Les appareils de Zortrax sont utilisés par des milliers de spécialistes autour du monde, des architectes aux médecins, des ingénieurs aux créateurs de mode, et de Bosh à la NASA.

