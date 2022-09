Zortrax presenta Inkspire, la rivoluzionaria stampante 3D a resina

VARSAVIA, Polonia, September 19, 2018 /PRNewswire/ --

Inkspire è un dispositivo superinnovativo che utilizza la tecnologia LCD UV, che lo rende otto volte più veloce e nove volte più preciso delle principali stampanti 3D DLP o SLA.

Zortrax Inkspire utilizza la tecnologia LCD UV che crea un'immagine di uno strato di un modello sulla superficie di un fotopolimero utilizzando un display LCD ad altissima risoluzione con retroilluminazione LED ultravioletta. Questo aiuta la luce a cadere uniformemente sulla superficie del fotopolimero in modo che l'intero strato si indurisca immediatamente. Il risultato è sia rapido che preciso.

Le stampanti a resina esistenti utilizzano la SLA (stereolitografia), in cui lo strato viene disegnato con un raggio laser, o la DLP (Digital Light Processing, elaborazione digitale della luce), che lo visualizza utilizzando un proiettore digitale. Ma c'è un problema: la SLA è precisa ma lenta, mentre la DLP è veloce ma meno precisa. Con Zortrax, non è più necessario scegliere tra velocità e precisione.

"Le dimensioni di un singolo pixel in Zortrax Inkspire sono 50x50 micron, con un'altezza minima dello strato di soli 25 micron. La stampante può creare dettagli visibili solo al microscopio", dice Rafał Tomasiak, l'Amministratore Delegato di Zortrax.

"La velocità e la precisione di Zortrax Inkspire aprono la porta a nuove possibilità nell'ingegneria di precisione, nel campo delle protesi dentarie e in quello della gioielleria" aggiunge Tomasiak.

Lo spazio di lavoro della stampante misura 74 x 132 x 175 mm, il che significa che può creare più modelli precisi in un dato lasso di tempo che i dispositivi della concorrenza.

Zortrax Inkspire costituisce una risposta alle esigenze dei progettisti che così possono creare prototipi precisi e stampare prodotti finiti.

La stampante è particolarmente adatta alla produzione in serie limitata. Ogni modello avrà la stessa alta qualità e precisione indipendentemente da quanti vengono stampati, cosa che permette una maggiore produttività.

Zortrax Inkspire verrà lanciata sul mercato nell'autunno 2018, al prezzo di $2699. Per informazioni su dove acquistare la stampante, visitate il sito Web Zortrax e i social network.

Informazioni sulla società

Zortrax è una società polacca che fornisce soluzioni complete per la stampa 3D. Ha conseguito una forte posizione sul mercato dei dispositivi desktop 3D, offrendo anche materiali di stampa, il software Z-SUITE e altri strumenti per la creazione di prototipi. I dispositivi Zortrax sono utilizzati da migliaia di specialisti in tutto il mondo, dagli architetti ai medici, dagli ingegneri agli stilisti, e da Bosch alla NASA.

Potrete trovare il materiale grafico relativo a Zortrax Inkspire qui.

