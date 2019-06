Zostań menedżerem BTS w BTS WORLD! Premiera BTS World już 25 czerwca

Opracowana przy współpracy z międzynarodowymi supergwiazdami gra BTS WORLD to gra symulacyjna na urządzenia mobilne na bazie historii, która zabiera graczy w interaktywną podróż. Historia BTS WORLD przenosi graczy do samego początku przed debiutem zespołu i pozwala im wcielić się w rolę menedżera BTS, którego celem jest wsparcie zespołu na drodze do sukcesu.

Gracze napotkają wiele różnych misji, w ramach których będą wybierać karty członków BTS do realizacji zadań i przejścia do kolejnego etapu. Gromadzenie i ulepszanie kart pozwoli na otwarcie większej liczby ścieżek wraz z postępem rozgrywki, a gracze będą mieli dostęp do wirtualnej interakcji z BTS w grze przez interaktywny system 1:1.

Prerejestracja do gry możliwa jest obecnie na stronie https://btsw.netmarble.com . Nowe, grywalne demo mini gry BTS WORLD będzie także dostępne na stronie, dając tym samym graczom wgląd w grę przed premierą. Na stronie prerejestracji można obecnie także znaleźć wstęp do gry, historię BTS i zakładkę „Od BTS", w której można zapoznać się ze specjalną funkcją mobilną gry, pozwalającą graczom na wirtualną interakcję z członkami zespołu. Na stronie dostępna jest także mini gra, która dopasowuje graczy do członków BTS pod względem kompatybilności z menedżerem.

Grze BTS WORLD towarzyszyć będzie zupełnie nowa, oryginalna ścieżka dźwiękowa od BTS publikowana przed premierą, począwszy od tzw. sub-unit song autorstwa Jina, Jimina i Jung Kooka z BTS.

Zwiastun klipu do utworu można znaleźć na stronie prerejestracyjnej i oficjalnym kanale YouTube [http://www.youtube.com/c/BTSW_official].

Gra zadebiutuje na całym świecie (poza Chinami) na urządzeniach iOS i Android. Dodatkowe informacje na temat BTS WORLD można znaleźć na stronie https://btsw.netmarble.com . Nowości można śledzić obserwując BTS WORLD w serwisach Twitter i Instagram.

O Netmarble Corporation

Netmarble Corp. dąży do zabawiania publiczności na całym świecie niezależnie od wieku przez zapewnianie świetnych doświadczeń gier mobilnych. Założona w Korei w roku 2000 firma Netmarble jest najszybciej rozwijającym się przedsiębiorstwem gier mobilnych i ciągle zajmuje czołowe miejsca jako deweloper i wydawca mobilny na całym świecie. Zatrudniając ponad 6000 pracowników, firma Netmarble produkuje i obsługuje jedne z najpopularniejszych gier mobilnych, w tym Lineage 2: Revolution, Blade & Soul Revolution, MARVEL Future Fight, Everybody's Marble i Seven Knights. Jako firma-matka Kabam, wiodącego dewelopera gier w bezpłatnych grach masowych i największy udziałowiec Jam City, wiodącego studia tworzącego gry socjalne, Netmarble nawiązała współpracę strategiczną z CJ ENM Corporation, największą firmą rozrywki w Azji, Tencent Holdings, największym dostawcą internetu w Azji oraz NCsoft, ważną firmą MMORPG. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie http://company.netmarble.com.

O Big Hit Entertainment

Założona w lutym 2005 r. w Korei Południowej przez głównego dyrektora wykonawczego i producenta Banga Si-Hyuka firma Big Hit Entertainment skupia się w swojej działalności na produkcji muzyki, zarządzaniu artystami i wydawaniem nowych pozycji. Oddziały Big Hit tworzą i rozwijają cały szereg treści na kanwie własności intelektualnej najlepszych artystów, w tym globalnego boy bandu BTS i najnowszego hitu TOMORROW X TOGETHER. Realizując misję muzyki i artystów na cele uzdrawiania, firma Big Hit dąży do wywierania pozytywnego wpływu przez treści, przy jednoczesnym zapewnianiu komfortu i inspiracji na rzecz fanów muzyki na całym świecie.

O Takeone Company

Firma Takeone Company Corp. to innowacyjne przedsiębiorstwo tworzenia treści, które wykorzystuje popkulturę w środowiskach gier. Założona w 2016 r. firma Takeone jest pionierem nowego gatunku gier na urządzenia mobilne zwanych grami kinowymi, które łączą interaktywne element gry z koncepcjami historii bazującymi tak na popkulturze, jak i oryginalnej własności intelektualnej. Gry obejmują płynny obraz wideo i różnorodne elementy wizualne, które poszerzają granice opowiadania historii nowej generacji. Lata doświadczenia i wiedzy w zakresie storytellingu i tworzenia gier zaowocowały utworzeniem takich gier kinowych, jak Take Urban, BTS World. Firma Takeone opracowuje obecnie serię przyszłych gier kinowych. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.takeonecompany.com .

