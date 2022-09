ZOTAC GAMING anuncia GeForce RTX série 40 impulsionado pela ARQUITETURA DE GPU de próxima geração

HONG KONG, 20 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A ZOTAC Technology Limited, fabricante global de inovação, impulsiona uma nova era de jogos de PC com a divulgação de sua linha de placas gráficas ZOTAC GAMING de próxima geração baseada na inovadora arquitetura NVIDIA Ada Lovelace e na 3ª geração da RTX.

ZOTAC GAMING GEFORCE RTX SÉRIE 40 ZOTAC GAMING GEFORCE RTX SÉRIE 40 AMP EXTREME AIRO ZOTAC GAMING GEFORCE RTX SÉRIE 40 TRINITY

As placas gráficas do GeForce RTX série 40 estão mais do que rápidas, dando aos gamers e criadores um salto quântico no desempenho, renderização neural e muitos outros recursos de plataforma líderes. Este enorme avanço na tecnologia GPU é a porta de entrada para as experiências de jogos mais imersivas, recursos incríveis de IA e fluxos mais rápidos de trabalho de criação de conteúdo. Essas GPUs levam os gráficos de última geração para o futuro.

Aproveitando um design totalmente novo e inspirado na aerodinâmica, com um conjunto de recursos mais potentes, o ZOTAC GAMING GeForce RTX série 40 apresenta inovações importantes que impulsionam o limite de desempenho de jogos, eficiência de resfriamento, níveis de ruído e durabilidade. Os ZOTAC GAMING GeForce séries 4090, 4080 de 16 GB e 4080 de 12 GB serão disponibilizados em três modelos - AMP Extreme AIRO, Trinity OC e Trinity.

"Estamos entusiasmados ao apresentar nossas placas gráficas mais avançadas utilizando a mais recente arquitetura NVIDIA GPU para levar os jogos de PC a novas fronteiras," disse Tony Wong, CEO da ZOTAC. "Nesta geração, implementamos um design aerodinâmico inovador com movimento crítico de fluxo de ar para fortalecer e refinar o resfriamento do potente GPU core. Com a inclusão do processador da série 40 com os refinamentos no hardware, design e usabilidade, as placas gráficas da ZOTAC GAMING constituem um marco ao apresentar o melhor nas tecnologias de GPU de próxima geração e líderes do setor para os jogos de PC."

O GPU DE ÚLTIMA GERAÇÃO

A ZOTAC GAMING redefine sua placa gráfica de última geração com o novo modelo emblemático – AMP Extreme AIRO. É a solução preferida para entusiastas que desejam desempenho de alto nível. Refinado em todos os aspectos e utilizando um design otimizado a ar, o AMP Extreme AIRO oferece incrível velocidade e excelente eficiência térmica inigualáveis.

Os novos e exclusivos recursos apresentados apenas no AMP Extreme AIRO incluem o projeto de ventilador contrarrotação que permite o fluxo de ar suave, o projeto de potência extrema para energia estável e uma sólida placa traseira fundida em metal para garantir a durabilidade máxima. O AMP Extreme AIRO também eleva a configuração de jogos com a iluminação RGB versátil com cinco zonas personalizáveis para visibilidade extraordinária.

TRINITY EQUILIBRADO

Usando tecnologias de resfriamento de ponta derivadas do modelo principal, o modelo Trinity e sua variante OC são construídos com uma sólida base de engenharia. Os dois modelos incluem um trio de ventiladores de resfriamento potentes, um grande dissipador de calor que cobre a área do cartão, melhorias de redução de ruído, reforço na durabilidade e elementos de RGB acessíveis. O resultado é um conjunto equilibrado de potência, desempenho, resfriamento e durabilidade para oferecer aos gamers os FPS empolgantes necessários nos títulos mais recentes.

O ICESTORM MAIS FRIO

O ZOTAC GAMING GeForce RTX série 40 lança o IceStorm 3.0 – o sistema de resfriamento mais poderoso já construído. Na AMP Extreme AIRO estão montados ventiladores triplos grandes que têm duas vezes a altura e a largura da lâmina da geração anterior para permitir o fluxo de ar ideal. Todos os modelos vêm equipados com uma enorme pilha de aletas de alumínio que abrange todo o comprimento do cartão, combinadas com uma câmara de vapor e até nove tubos de calor de compósito de cobre para enfrentar os desafios térmicos mais intensos. Além disso, o fluxo de ar pode fluir mais livremente através das rotas de ventilação de todos os lados para aumentar a eficiência de resfriamento.

PERFIL ACÚSTICO MAIS SILENCIOSO

Novos recursos de redução de ruído foram introduzidos no ZOTAC GAMING GeForce RTX série 40 para melhorar a imersão em jogos. O AMP Extreme AIRO é equipado com um ventilador central de contrarrotação para reduzir a turbulência do ar, minimizando o ruído com um fluxo de ar mais suave. Todos os modelos incluem coxins antivibração e controle automático de parada do ventilador, resultando em níveis de ruído mais baixos e maior vida útil dos ventiladores. Além disso, os usuários podem ajustar as rotações de ventiladores de forma independente ou alternar entre dois modos distintos de BIOS utilizando um interruptor físico ou por meio do ZOTAC GAMING FireStorm Utility.

DESENVOLVIDO PARA DURABILIDADE

Desenvolvido para durar e apresentar desempenho, o ZOTAC GAMING GeForce RTX série 40 conta com uma base sólida para desempenho máximo. A rigidez geral do AMP Extreme AIRO é aprimorada com uma placa traseira de metal fundido e um suporte de retenção traseiro. A placa gráfica 4090 AMP Extreme AIRO distribui a carga entre 24+4 fases de potência para mais estabilidade de potência e temperaturas melhoradas. Os ventiladores de arrefecimento em todos os modelos incluem rolamentos esféricos duplos duráveis que reduzem o atrito rotacional e prolongam ainda mais a vida útil dos ventiladores. O ZOTAC GAMING GeForce RTX série 40 também é fornecido com suporte metálico de GPU para reforço adicional.

SPECTRA VERSÁTIL

O sistema dedicado de iluminação SPECTRA 2.0 da ZOTAC GAMING habilita vibrante iluminação colorida com exclusivos efeitos animados gerados por LEDs RGB que podem ser acessados. Na placa gráfica AMP Extreme AIRO, os usuários podem personalizar diferentes modos e cores para 5 zonas de iluminação nas áreas superior, frontal, lateral e traseira, ou sincronizar tudo para funcionar como modo único. A beleza da presença do RGB no topo é aprimorada por um revestimento iridescente e translúcido que permite brilhar os caminhos de iluminação por baixo. Todos os modelos incluem um cabeçote RGB de 3 pinos e um feixe de cabos que habilita a iluminação das placas gráficas ZOTAC GAMING e uma tira de LED RGB compatível perfeitamente sincronizada.

NOVO FireStorm Utility

O novo ZOTAC GAMING FireStorm Utility série 40 inclui uma interface totalmente reprojetada que transforma o ajuste fino da GPU em uma tarefa mais intuitiva. O novo software vem com várias como, velocidade de relógio, frequências de memória da GPU, tensão, velocidade de ventilador, ajustes de curva do ventilador, efeitos de iluminação SPECTRA RGB e comutação de BIOS com um clique.

DISPONIBILIDADE

O ZOTAC GAMING GeForce RTX série 4090 estará disponível a partir do início de outubro de 2022, enquanto o ZOTAC GAMING GeForce RTX série 4080 de 16 GB e série 4080 de 12 GB estarão disponíveis no início de novembro de 2022. A disponibilidade local depende da oferta e da entrega regionais.

Modelos disponíveis:

ZOTAC GAMING GeForce RTX 4090 AMP Extreme AIRO

ZOTAC GAMING GeForce RTX 4090 Trinity OC

ZOTAC GAMING GeForce RTX 4090 Trinity (preço de tabela)

ZOTAC GAMING GeForce RTX 4080 16GB AMP Extreme AIRO

ZOTAC GAMING GeForce RTX 4080 16GB Trinity OC

ZOTAC GAMING GeForce RTX 4080 16GB Trinity (preço de tabela)

ZOTAC GAMING GeForce RTX 4080 12GB AMP Extreme AIRO

ZOTAC GAMING GeForce RTX 4080 12GB Trinity OC

ZOTAC GAMING GeForce RTX 4080 12GB Trinity (preço de tabela)

SOBRE A ZOTAC GAMING

Por trás do olhar penetrante dos olhos robóticos está a força e a futura tecnologia que preenche o ego dos invictos e experientes em batalha. Fundada em 2017, a ZOTAC GAMING é o movimento pioneiro originado da marca ZOTAC cujo objetivo é criar o melhor hardware para jogos de PC para gamers aficionados. A empresa é o ápice da nossa experiência em engenharia e design em mais de uma década de desempenho de precisão, que torna a ZOTAC GAMING uma força líder nata para oferecer a melhor experiência de jogos de PC.

