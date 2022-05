ZOTAC prezentuje cały wszechświat nowych możliwości podczas targów Computex 2022

Nowej generacji komputer ZOTAC VR GO 4.0 daje niespotykaną wolność poruszania się i niezawodne opcje łączności, których nie oferuje żadne inne urządzenie VR. Nowy przenośny komputer w formie plecaka VR GO 4.0 wyposażony został w jeszcze bardziej zaawansowane technologie. Pozwala on indywidualnym twórcom oprogramowania i projektantom 3D wizualizować i kreować treści do cyfrowej rozrywki i innych zastosowań technicznych w rzeczywistości wirtualnej (VR), rozszerzonej (AR) lub mieszanej (MR). Wszystkim innym użytkownikom obecność wydajniejszych podzespołów zapewni wyższą jakość obrazu i lepsze wrażenie podczas zanurzenia się w wirtualnej rzeczywistości.

NAJCIEŃSZA PROFESJONALNA STACJA ROBOCZA

Zupełnie nowa, najwydajniejsza stacja robocza ZBOX Mini PC – ZBOX QTG7A4500 – pozwala projektantom, inżynierom, analitykom danych i twórcom pracować szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Mieści się ona w najmniejszej możliwej formie obudowy. Jest to pierwsze połączenie komputera z serii ZBOX Mini PC z profesjonalną kartą graficzną NVIDIA® RTX™ A4500 opartą na architekturze NVIDIA Ampere, która oferuje moc ray tracingu, symulacji i sztucznej inteligencji w czasie rzeczywistym. Układ graficzny, wsparty wielordzeniowym i wielowątkowym procesorem Intel® Core™ i7, oferuje wysoką wydajność nawet przy dużym obciążeniu pamięci i doskonałe parametry generowania grafiki. ZBOX QTG7A4500 zapewnia płynne i responsywne doświadczenia przy wykonywaniu wielu wymagających zadań jednocześnie.

NAJMNIEJSZY KOMPUTER TYPU DESKTOP PC O PEŁNEJ FUNKCJONALNOŚCI

Odkryj nieograniczone możliwości dzięki ZBOX PI336 pico. Komputer ZBOX pico posiada preinstalowany system Windows 11, może wyświetlać obraz w rozdzielczości 4K, a jego design został odświeżony. I wciąż mieści się w kieszeni! Dzięki obsłudze jednoczesnego wyświetlania obrazu w 4K na dwóch ekranach, rozszerzalnej przestrzeni dyskowej opartej o karty micro SDXC, portom rozszerzeń takiej samej wielkości, jak w komputerach stacjonarnych oraz wbudowanej pamięci operacyjnej i masowej, ten najmniejszy na świecie, w pełni wyposażony, komputer osobisty, może być bazą do aplikacji funkcjonujących w chmurze, pozwalając na realizowanie prostych codziennych zadań na miejscu lub zdalnie. Otwiera on także rozmaite możliwości biznesowe.

TOPOWE KARTY GRAFICZNE DLA GRACZY I TWÓRCÓW

Najnowsza seria kart graficznych ZOTAC GAMING GeForce RTX™ 30 Series zapewnia potężną wydajność, by zaoferować najlepsze wrażenia w najpopularniejszych grach i aplikacjach dla twórców. Linia kart graficznych oparta o architekturę NVIDIA Ampere oferuje szybką pamięć GDDR6X, rdzenie RT drugiej generacji, rdzenie Tensor trzeciej generacji zapewniające najnowocześniejsze funkcje AI, w tym technologie NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex, NVIDIA Broadcast i szerokie wsparcie przyspieszenia sprzętowego grafiki w szerokiej gamie aplikacji dla twórców.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1820643/2022_COMPUTEX_Virtual___Social_Media_banner_1200x675.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1820644/VR_GO_4_0___Homepage_Slideshow_Banner_1920_580.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1820645/QTG7A4500_Launch___Homepage_Slideshow_Banner_1920_580.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1820646/ZBOX_PI336_pico_Launch___Homepage_Slideshow_Banner_1920x580_v2.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1820647/zotac_gaming_graphics_card_1920x580_banner.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1515014/ZOTAC_Black_Logo.jpg

SOURCE ZOTAC Technology Limited