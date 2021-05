ZOTAC se vuelve virtual en COMPUTEX 2021

La ZOTAC ZBOX MAGNUS ONE ECM53060C es el miembro más reciente de la familia MAGNUS ONE. Es un modelo derivado de la MAGNUS ONE ECM53060C, un dispositivo increíblemente exitoso ganador del Premio Especial d&I del COMPUTEX 2021 y del premio Red Dot Product Design 2021. La nueva MAGNUS ONE ECM53060C une un procesador Intel® Core™ i5 con una tarjeta gráfica ZOTAC GAMING GeForce RTX™ 3060 de escritorio para ofrecer un rendimiento poderoso en un chasis compacto y minimalista de 8.3L, integrado con una fuente de alimentación de 500 W 80+ Platinum. MAGNUS ONE tiene la capacidad de hacerlo todo y ofrece la mejor experiencia en tareas diarias, juegos, entretenimiento, creación de contenido y negocios.

LA GPU DEFINITIVA DE ZOTAC GAMING

La tarjeta gráfica ZOTAC GAMING GeForce 3090 AMP Extreme Holo es la mejor tarjeta gráfica Geforce RTX™ Serie 30 de ZOTAC GAMING. Cuenta con el diseño exclusivo HoloBlack, ganador del Premio Red Dot 2021, que se presentó por primera vez en los modelos AMP Holo y AMP Core Holo. Con un rediseño que privilegia el desempeño por sobre la apariencia, la tarjeta gráfica AMP Extreme Holo es la culminación de todas las características actuales de la Serie 30 y su diseño ha virado hacia el rendimiento.

La 3090 AMP Extreme Holo utiliza el sistema de enfriamiento IceStorm 2.0, que fue actualizado para incluir el juego de ventiladores más grande que se haya usado en una tarjeta gráfica de ZOTAC GAMING, con tres ventiladores de 100 mm para lograr la mejor dinámica posible de flujo de aire. Los ventiladores cuentan con un diseño de 11 aspas para aumentar la presión estática y el flujo de aire en hasta un 10% en comparación con el diseño de la generación anterior. Se han agregado más vías de salida para el flujo de aire en todo el diseño de la GPU, incluido un ducto de ventilación de flujo de aire de paso directo que permite una descarga de calor más rápida y una disminución del calor atrapado, así como la reducción de la turbulencia del flujo de aire para mejorar el rendimiento térmico y del ruido en general.

Para mejorar aún más el rendimiento del proceso de enfriamiento, el disipador térmico se ha optimizado con un aumento de hasta un 10 % en grosor y tres particiones diferenciadas que cubren por completo las tuberías térmicas, para lograr un mayor contacto general con la matriz de aletas del disipador térmico de aluminio. La cantidad de tuberías térmicas utilizadas ha aumentado a ocho, que es la mayor cantidad de tuberías térmicas utilizadas en el diseño de una tarjeta gráfica para juegos de ZOTAC. Las tuberías térmicas se han diseñado para aumentar el contacto con la placa fría en hasta un 72 % utilizando un diseño vertical. La estructura interna de las tuberías térmicas también ha recibido una actualización, consistente en capas compuestas que incluyen una envoltura más gruesa y una cámara interna ranurada con un fluido de trabajo multicanal.

La 3090 AMP Extreme Holo también cuenta con Dual BIOS controladas a través de un interruptor en el programa de utilidades ZOTAC GAMING FireStorm. Los usuarios pueden alternar entre las Dual BIOS y seleccionar QUIET para lograr un rendimiento con menor ruido a temperaturas ligeramente más cálidas o AMPLIFY para temperaturas más bajas con niveles de ruido ligeramente más altos.

