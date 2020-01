Zrównoważona energia solarna: zwieńczenie głównej wieży projektu 700 MW CSP Shanghai Electric i DEWA w Dubaju

– SEGC (Shanghai Electric Group Company) wykazała się wyjątkową skutecznością i ukończyła budowę wieży solarnej na czas pomimo poważnych wyzwań w trakcie realizacji – skomentował Enrique Valades Nieto, kierownik budowy Noor Energy 1.

Projekt CSP o mocy 700 MW objęty jest fazą czwartą Parku Solarnego Mohammed bin Rashid Al Maktoum w Dubaju i jest niezbędnym elementem inicjatywy rządu ZEA „Wizja 2021" dążącej do zapewnienia zrównoważonego rozwoju przyjaznego środowisku.

Poza „Wizją 2021" rząd wdrożył także „Plan Strategia Energetyczna 2050", który zakłada zwiększenie udziałów czystej energii w całkowitej produkcji energii z 25 do 50% do roku 2050. Po włączeniu do sieci elektrownia CPS zmniejszy produkcję węgla Dubaju o 1.6 milionów ton rocznie.

Zróżnicowany rozwój jest głównym puntem projektu. W celu zmniejszenia negatywnego wpływu budowy firma Shanghai Electric zaangażowała ekspertów i partnerów do relokacji dzikiej zwierzyny i przeniesienia 180 drzew mesquite z obszaru elektrowni o powierzchni 40 kilometrów kwadratowych do nowego parku dzikiej przyrody.

Celem projektu jest także utworzenie miejsc pracy dla mieszkańców, co wspierane jest przez międzynarodowy zespół. Zgodnie z szacunkami wraz z postępami projektu powstanie około 6000 stanowisk pracy w dziedzinie technologii, zarządzania energią i budowie.

O systemach Concentrated Solar Power

Systemy skoncentrowanej energii solarnej (Concentrated Solar Power, CSP) generują energię solarną przez wykorzystanie luster lub soczewek do koncentracji dużych obszarów nasłonecznienia na małych powierzchniach. Elektryczność generowana jest w trakcie przetwarzania skupionego światła na ciepło, które z kolei porusza turbinę parową podłączoną do generatora prądu. Kolektory energii słonecznej w elektrowni CSP o mocy 700 MW występują tak w formie wieży, jak i tuby. Główna wieża jest kluczowym elementem elektrowni i wykorzystywana jest do otrzymywania skoncentrowanego światła słonecznego ze 70 000 luster, które następnie podnosi temperaturę do ponad 500 ºC, co prowadzi do poruszania turbiny parowej podłączonej do generatora prądu. Licząc 267 metrów wysokości, wieża jest obecnie najwyższą na świecie wieżą termalną.

O Shanghai Electric

Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK:2727, SSE:601727) to przedsiębiorstwo zajmujące się projektowaniem, produkcją i sprzedażą sprzętu do generacji energii i sprzętu przemysłowego. Firma skupia się głównie na nowych źródłach energii, w tym produkcji i sprzedaży turbin wiatrowych i komponentów oraz sprzętu do elektrowni atomowych, wydajnej i czystej energii, w tym produkcji i sprzedaży sprzętu do energii termalnej i transmisji energii oraz sprzętu do dystrybucji, sprzętu przemysłowego, w tym produkcji i sprzedaży wind i silników, a także na nowoczesnych usługach, w tym wykonawstwie projektów budowlanych elektrowni termalnych oraz projektów transmisji i dystrybucji, a także angażuje się w innego typu działalność.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1077764/Shanghai_Electric.jpg

Related Links

www.shanghai-electric.com



SOURCE Shanghai Electric