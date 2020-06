ZTE ajuda a China Mobile lançar a primeira plataforma em nuvem edge médica 5G

SHENZHEN, China, 2 de junho de 2020 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), importante provedora internacional de soluções de telecomunicações e tecnologia empresarial e para o cliente para Internet Móvel, anunciou hoje que a ZTE e a China Mobile lançaram a primeira plataforma em nuvem edge médica 5G da China. Como infraestrutura de comunicação de informação 5G de nova geração para clientes do setor médico, trata-se da primeira plataforma em nuvem edge inteligente 5G do setor, empregando uma arquitetura integrada nuvem-rede.

Ao integrar as tecnologias de fatiamento 5G e computação edge, a plataforma em nuvem edge médica 5G pode satisfazer melhor os requisitos de capacidade essencial para conexão, computação, armazenamento, plataforma intermediária, serviço e segurança no setor médico com tudo em um só lugar, proporcionando assim serviços integrados nuvem-rede controláveis e gerenciáveis.

A nuvem edge 5G implementada no lado do usuário pode encurtar efetivamente a rota e reduzir grandemente o delay da rede. Além disso, a capacidade de garantia de conexão altamente confiável da rede particular 5G permite aplicações médicas inovadoras, tal como um diagnóstico remoto e cirurgia, assistência de IA, medicina móvel e instrução cirúrgica.

Além disso, a nuvem edge médica 5G pode implementar efetivamente a gestão de big data do setor médico de cuidados com a saúde. Os sistemas de aplicação médica na nuvem edge podem ser rapidamente interconectados, com seus dados sendo calculados, armazenados e gerenciados de modo flexível, conforme a necessidade.

A nuvem edge médica 5G também pode reduzir significativamente o custo da informatização médica por meio da implementação unificada baseada em nuvem de vários sistemas de aplicação médica. A arquitetura aberta da nuvem edge médica 5G pode proporcionar a várias aplicações uma interface padrão, bem como fornecer aos hospitais soluções médicas inteligentes integradas construindo, assim, um ecossistema de aplicação médica inteligente.

Até o momento, quase 100 aplicações médicas por Internet foram implementadas na nuvem edge médica 5G da China Mobile, tornando-a conveniente para que os pacientes acessem os diversos serviços médicos.

Como parceiros estratégicos, a ZTE e o Instituto de Pesquisa Industrial da China Mobile (Chengdu) criaram um Laboratório de Inovação 5G em conjunto onde as duas partes desempenham cooperação aprofundada em tecnologias de rede dedicadas ao setor e MEC (computação edge multi-acesso). Além disso, com base no fatiamento 5G, MEC, XR e outras tecnologias, a ZTE e o Instituto de Pesquisa Industrial da China Mobile (Chengdu) têm explorado aplicações inovadoras em cuidados com a saúde e em outros ramos, por exemplo, em nuvem edge médica 5G.

A nuvem edge médica 5G da China Mobile vai acelerar as aplicações de larga escala das soluções de hospitais inteligentes 5G de nova geração da China Mobile, bem como facilitar o desenvolvimento da informatização médica do setor.

Para o futuro, a ZTE continuará fortalecendo a cooperação com a China Mobile e trabalhando com parceiros do setor a fim de proporcionar melhores serviços de rede e aplicações mais inteligentes. A ZTE continuará promovendo a construção de nova infraestrutura de comunicação e informações no setor de cuidados com a saúde facilitando, ao mesmo tempo, o desenvolvimento do setor de telemedicina, visando a criar uma nova era de cuidados com a saúde inteligente 5G.

A ZTE é uma provedora de sistemas de telecomunicações avançados, dispositivos móveis e de soluções de tecnologia empresarial para consumidores, operadoras, empresas e clientes do setor público. A empresa está empenhada em oferecer aos clientes inovações ponto a ponto integradas para proporcionar excelência e valor, à medida que os setores das telecomunicações e informação convergem. Listada nas bolsas de valores de Hong Kong e Shenzhen (código de ação H na bolsa: 0763.HK / código de ação A na bolsa: 000063.SZ), os produtos e serviços da ZTE são vendidos em mais de 160 países.

A ZTE compromete 10 por cento de sua receita anual com pesquisa e desenvolvimento, e possui papéis de liderança em organizações de desenvolvimento de padrões internacionais.

