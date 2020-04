ZTE aloca acima de 15% da receita para despesas de P&D no primeiro trimestre de 2020

SHENZHEN, China, 24 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), uma importante provedora internacional de soluções tecnológicas para telecomunicações, empresas e consumidores na internet móvel, anunciou hoje os resultados do primeiro trimestre encerrado em 31 de março de 2020.

De acordo com o anúncio, a ZTE divulgou a receita operacional de 21,484 bilhões de renminbis (RMB) no período de três meses encerrado em 31 de março de 2020. O lucro líquido atribuível aos portadores das ações ordinárias da empresa listada atingiu RMB780 milhões, e o lucro líquido após itens extraordinários atribuível aos acionistas detentores de ações ordinárias da empresa listada foi equivalente a RMB160 milhões, representando uma elevação de 20,5% em comparação ao ano anterior. O rendimento básico por ação foi equivalente a RMB0,18.

A companhia continuou a fortalecer os investimentos em P&D para maior desenvolvimento de sua competitividade central. Para o período de três meses encerrado em 31 de março de 2020, os custos da pesquisa e desenvolvimento foram equivalentes a 3,241 bilhões de renminbis, 15,1% da receita operacional, representando um aumento de 1,2% em comparação ao mesmo período no ano anterior.

Durante o primeiro trimestre de 2020, a ZTE concedeu grande prioridade à saúde de seus funcionários e aos serviços globais ao cliente construindo e modernizando rapidamente um escritório remoto e uma plataforma de serviços ao cliente para todos seus funcionários. Além disso, a empresa atua em coordenação com seus parceiros na luta contra a COVID-19 e facilita a retomada da produção de maneira organizada através de meios digitais.

Simultaneamente, a ZTE desempenha ativamente responsabilidades sociais. A empresa colaborou com operadoras para garantir os serviços de comunicação da linha de frente contra a COVID-19. Redes 4G/5G e sistemas de diagnóstico através da telemedicina foram desenvolvidos para centenas de hospitais na China.

A ZTE, como um cidadão corporativo responsável, doou materiais em apoio à Wuhan e outras regiões na província de Hubei, além de distribuir máscaras faciais, ventiladores mecânicos e outros materiais para organizações e hospitais ao redor do mundo. Em parceria com várias operadoras internacionais, a ZTE também realizou diagnósticos em hospitais e forneceu a pequenas e médias empresas instalações para escritórios e uma série de programas contra a COVID-19.

Unindo-se a parceiros do setor, a ZTE compromete-se a empoderar várias indústrias na luta contra a COVID-19 beneficiando-se de sua potência tecnológica, como a tecnologia 5G e a IA. Especificamente, a empresa divulgou serviços de diagnósticos móveis e diagnósticos remotos pela 5G, assim como a solução em nuvem de vídeo inteligente para a prevenção e controle de epidemias.

Adicionalmente, a empresa lançou os serviços da linha "sala de aula na nuvem" em apoio à educação on-line. Apresentando alta eficiência e recursos colaborativos, a solução de escritórios remotos seguros da ZTE possibilitou a usuários de diversos setores o acesso a serviços de escritório remoto durante o surto da COVID-19, facilitando a retomada segura e rápida do trabalho e melhorando a resiliência econômica.

Com a aceleração das novas infraestruturas, como a 5G e a internet industrial, a ZTE tem estado ativamente envolvida nas implementações da infraestrutura 5G das operadoras e aumentado sua capacidade de produção da tecnologia. Simultaneamente, a empresa solidifica a cooperação com participantes importantes do setor para a promoção da transformação digital da energia, transporte, finanças, assuntos governamentais e outras indústrias chave.

Até o fim do primeiro trimestre de 2020, a ZTE obteve consecutivamente participações significantes para a arquitetura 5G RAN, a rede de base 5G SA, a compra centralizada do transporte da rede 5G da China Mobile, China Telecom e China Unicom. A empresa construiu redes de demonstração 5G em várias cidades da China, obtendo a experiência de cobertura contínua Giga+ 5G (5G com mais Gb). Além disso, concluiu implementações comerciais de 5G na Europa, na região Ásia-Pacífico, Oriente Médio e outros importantes mercados da rede.

Adicionalmente, a ZTE manteve um alto crescimento em participações no mercado em redes óticas, assim como nos segmentos Metro WDM e Backbone WDM. A empresa e seus parceiros exploraram conjuntamente 86 cenários de aplicações e realizaram acima de 60 projetos de demonstração em uma escala global, desenvolvendo uma série de projetos de demonstração de manufatura inteligente 5G com os principais participantes do setor.

Na área de dispositivos terminais, a ZTE lançou o ZTE Axon 11 5G, seu primeiro smartphone de vídeo 5G. A companhia fortalece continuamente a cooperação de dispositivos terminais 5G com mais de 30 operadoras globalmente. Entrou no mercado de terminais 5G no Japão ao atuar em parceria com operadoras.

Seguindo em frente, a ZTE estará extremamente atenta à situação epidêmica global e estabelecerá então a coordenação com seus clientes e parceiros globais para a abordagem adequada da epidemia. A empresa se concentrará firmemente em suas divisões principais enquanto potencializa as oportunidades da construção de nova infraestrutura, esperando assim criar um maior valor para seus clientes e para a sociedade.

