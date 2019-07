ZTE Axon 10 Pro 5G, de Eerste 5G Smartphone wordt in de Scandinavische Landen Verkocht

HELSINKI, 5 juli 2019 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een leidende provider in telecommunicatie-, bedrijfs- en consumententechnologie oplossingen voor het mobiele internet, partner van Elisa, een pionier in telecommunicatie en digitale diensten, verkoopt officieel de eerste 5G smartphone ZTE axon 10 Pro 5G in Finland. De telefoon werd overhandigd aan de consument door Veli-Matti Mattila, CEO van Elisa Corporation, op 3 juli 2019 in de Elisa Kulma flagship store in Helsinki, waardoor Finland officieel in het 5G tijdperk is binnengetreden en de ZTE Axon 10 Pro 5G de eerste commerciële 5G smartphone in de Scandinavische Landen wordt, en hierdoor consumenten toegang kunnen krijgen tot de ultieme en super-snelle 5G ervaringen en diensten.

Xu Feng, SVP van ZTE Corporation en President van Mobile Device Division, zegt: "ZTE is in nauwe samenwerking met toonaangevende carriers zoals Elisa om het versnellen van het commerciële gebruik van 5G apparaten. Na zijn aankondiging in Europa, het Midden-Oosten en China, wordt de ZTE Axon 10 Pro 5G de eerste commerciële smartphone zowel in de Scandinavische landen als in het Midden-Oosten. De ZTE Axon 10 Pro 5G zal aan de verwachtingen van zijn eigenaren met ultra-snelle 5G verbindingen voldoen, en tevens aan hun diverse behoeften in het dagelijkse leven en werk met zijn baanbrekende technologieën. ZTE streeft ernaar de opkomende vraag van carriers en consumenten in het opkomende 5G tijdperk met onze end-to-end oplossingen te onderzoeken en tevreden te stellen. Wij verwachten dat meer consumenten 5G diensten gaan ervaren met deze vlaggenschipsmartphone."

5G zal hogere datatransfervermogen verzekeren, met een veel snellere datatransfersnelheid en lagere latentie, wat meer onvoorstelbare toepassingsscenario's voor consumenten betekent, leidend tot een slimmer leven en efficiënter werk, waaronder AR, VR, cloud-gebaseerde gaming, 4K video, extreem helder 5G+8K live streaming, autonoom rijden in de toekomst, en nog meer toepassingsscenario's. Daarnaast levert de vooraanstaande 5G smartphone ZTE ook een diverse serie eindapparatuur, zoals een 5G Indoor Router, een 5G Outdoor Router, een 5G Mobile Wi-Fi Router, een 5G Ethernet Box en een 5G Module, maar ook voor industrieel gebruik aangepaste 5G modules, wat de digitale transformatie in verschillende industrieën versnelt.

Over ZTE

ZTE is een provider van geavanceerde telecommunicatiesystemen, mobiele apparaten en bedrijfstechnologie oplossingen voor consumenten, vervoersdiensten, bedrijven en klanten uit de publieke sector. Als onderdeel van de strategie van ZTE, is het bedrijf betrokken bij het bieden van end-to-end innovaties aan zijn klanten om excellentie en waarde te leveren in een tijdperk waar de telecommunicatie- en informatietechnologiesectoren bijeenkomen. De producten en diensten van ZTE, beursgenoteerd in Hong Kong en Shenzhen (H share stock code: 0763.HK / A share stock code: 000063.SZ), worden aan meer dan 500 operators in meer dan 160 landen verkocht. ZTE legt 10 procent van zijn jaarlijkse winst vast voor onderzoek en ontwikkeling en speelt een toonaangevende rol in internationale normalisatieorganisaties. ZTE is betrokken bij maatschappelijk verantwoord ondernemen en is lid van het UN Global Compact. Bezoek voor meer informatie www.zte.com.cn.

