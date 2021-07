ZTE-CEO Xu Ziyang: Fuel the Digitalization, Endow with Intelligence

Een thematoespraak op het Mobile World Congress 2021

SHENZHEN, China, 1 juli 2021 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), een belangrijke internationale leverancier van telecommunicatie-, bedrijfs- en consumententechnologie-oplossingen voor mobiel internet, heeft vandaag bekendgemaakt dat de CEO van het bedrijf, Xu Ziyang tijdens de openingsceremonie van het Mobile World Congress 2021 een thematoespraak heeft gehouden met de titel "Fuel the Digitalization, Endow with Intelligence".

Volgens de heer Xu Ziyang zijn 5G-toepassingen met de grootschalige commerciële implementaties van 5G-netwerken een periode van iteratieve ontwikkeling ingegaan. Hoewel uitdagingen zoals ecologisch bouwen en businessmodellen het hoofd moeten worden geboden, wordt de richting van innovatie langzamerhand duidelijker. ZTE heeft, ondersteund door meer dan twee jaar praktijkervaring met de industrie en ecologische partners, drie belangrijke richtingen voor applicatie-innovatie en een basis voor digitale empowerment uitgewerkt.

De drie innovatierichtingen van 5G-toepassingen, zoals hierboven vermeld, hebben met name betrekking op het versterken van individuen met 5G die de grenzen van de zintuigen verlegt en het creëren van oneindige mogelijkheden, het versterken van doelgroepen met 5G om de digitale kloof te overbruggen, en het versterken van industrieën met 5G die de industriële revolutie bevordert.

Ondertussen heeft de stichting voor digitale empowerment doorbraken bereikt op het gebied van "alomtegenwoordige breedband", "pervasief computergebruik", "multidimensionale convergentie" en "besparing van groene energie", waardoor sterke interacties in real-time, flexibele en innovatieve toepassingen, maximale hulpbronnenefficiëntie en duurzame ontwikkeling mogelijk zijn.

Het bedrijf is bereid deze onderliggende capaciteiten open te stellen voor alle industrie- en ecosysteempartners om een win-win-toekomst te omarmen.

Hier volgt de originele toespraak van de heer Xu Ziyang:

"Goedemorgen, goedemiddag en goedenavond, geachte gasten, dames en heren.

Het is mij een grote eer om virtueel deel te nemen aan MWC Barcelona 2021, wat heel anders is dan we gewend zijn. Wat ik met jullie ga delen is "Fuel the Digitalization, Endow with Intelligence", dat de hoop draagt om samen met onze partners in het ecosysteem de weg te vinden voor de digitale en intelligente transformatie van de menselijke samenleving door de voortdurende versterking van de digitale basis.

Zoals velen van jullie weten, is het twee jaar geleden sinds de eerste lancering van 5G. Tot op heden zijn er wereldwijd meer dan 1,1 miljoen 5G-basisstations in gebruik. 5G zorgt niet alleen voor een verbeterde gebruikerservaring, maar stimuleert ook de digitale en intelligente transformatie van verticale markten. Wat we zien is de 5G Intelligent Manufacturing Base van ZTE in Nanjing. Hier worden elke minuut vijf 5G-basisstations geproduceerd die over de hele wereld worden verscheept. Het is ook een uitstekend voorbeeld van onze werkwijze in 'Intelligent Manufacturing Powered by 5G'. Hier hebben we, met de volledige dekking van 5G-netwerken en implementatie van MEC, 10 typische 5G-toepassingen geïmplementeerd die essentieel zijn voor de realisatie van intelligente productie, waaronder de op de cloud gebaseerde AGV, 8K-machinevisie, de op de cloud gebaseerde PLC, slimme opslag, industriële wearables, digitale tweelingen en inspectie ter plaatse. U kunt de vrij bemoedigende cijfers zien, de mankracht werd met 40% verminderd, het aantal defecten daalde met 20% en de productiecyclus werd met 30% verminderd, terwijl de productie-efficiëntie met 40% werd verhoogd.

Bovendien hebben we, samen met meer dan 90 operators en 500 partners wereldwijd, innovatieve 5G-toepassingen op een breed toepassingsgebied onderzocht op basis waarvan in meer dan 15 industriële sectoren met positieve resultaten massale gebruiksvoorbeelden zijn ontwikkeld. We zijn verheugd te zien dat de veranderingen die door 5G en vele andere nieuwe informatietechnologieën worden gebracht, plaatsvinden in de fabrieken van Thailand, de Belgische havens, de Oostenrijkse boerderijen en de productie, het transport, het elektriciteitsnet en de milieubescherming in China.

Hoewel 5G-toepassingen zich nog in een vroeg stadium bevinden, kunnen we toch al duidelijk een aantal richtingen identificeren. Het eerste dat in me opkwam, is om de grenzen van de zintuigen te verleggen en mensen oneindig veel mogelijkheden te bieden. De grens tussen de digitale wereld en de fysieke wereld vervaagt langzamerhand dankzij de introductie van nieuwe netwerken en clouddiensten. Smart home maakt ons leven gemakkelijker. Met een AR/VR-headset kunnen we genieten van een bijna werkelijke ervaring van reizen, gamen, sportevenementen en concerten vanuit het comfort van ons eigen huis. Met de inzet van drones kunnen we onze visie verleggen. Met toepassingen zoals zelfrijdende voertuigen, machine vision, onbemande mijnbouw en reddingsrobots worden onze eigendommen en levens nog beter beschermd.

Voorts is het om de digitale kloof te overbruggen en te streven naar duurzame ontwikkelingsdoelen in de wereld. Met Telemedicine over 5G kunnen artsen en specialisten bijvoorbeeld patiënten op afstand diagnosticeren, waardoor hoogwaardige medische middelen binnen handbereik zijn. Verslaggevers kunnen persoonlijk met klanten communiceren met behulp van de holografische technologie. Onderwijs op afstand biedt gelijke onderwijskansen voor gebieden in verschillende ontwikkelingsstadia. 5G FWA maakt snelle levering van breedbanddiensten mogelijk in sommige gebieden waar de infrastructuur beperkt is. Mensen kunnen nu net zo effectief thuis werken als op kantoor. Met de 5G Air-To-Ground-technologie kunnen passagiers tijdens de vlucht net zo moeiteloos gebruikmaken van diensten als op de grond. Zoals we kunnen zien, verkleint 5G de afstand tussen de mensen en brengt het harten dichter bij elkaar, wat leidt tot een meer harmonieuze samenleving.

Bovendien ontwikkelen we, in lijn met de moderne industriële revolutie, informatietechnologie om de sociale ontwikkeling te versnellen. Slimme fabrieken vertegenwoordigen bijvoorbeeld een sprong voorwaarts tegen lagere kosten en betere efficiëntie en kwaliteit ten opzichte van traditionele fabrieken. Intelligente verkeersinfrastructuur maakt een lage CO 2 -uitstoot en effectiever transport mogelijk. 5G helpt bij het bouwen van betrouwbare netwerken die veilig, economisch, efficiënt en milieuvriendelijk zijn door uitgebreide connectiviteit met lage latentie en lage kosten te implementeren, wat uiteindelijk moet leiden tot minder CO 2 -uitstoot. Met 5G wordt intelligent beheer een realiteit in de landbouw. 5G verbetert ook onze leefomgeving met een betere water- en luchtkwaliteit en bevordert zo duurzame ontwikkeling.

De innovatieve toepassingen die we vandaag hebben, moeten zeker verder worden ontwikkeld in schaalbare voordelen en bedrijfsmodellen. Eén gemeenschappelijke vereiste zou en moet echter worden vastgesteld, namelijk het platform voor digitale ondersteuning.

Zoals velen van u al weten, is 'datagedreven' ongetwijfeld de sleutel tot digitale transformatie van honderdduizenden verticale markten. Het gevolg daarvan is de evolutie van computergericht naar gegevensgericht. Met dit inzicht zal de Digital Foundation, die een belangrijke rol speelt, voortdurend worden verbeterd in termen van 'alomtegenwoordige breedband', 'pervasief computergebruik' en 'multidimensionale convergentie'. Bovendien zullen nieuwe markten worden uitgebreid en de duurzaamheid van de bedrijfsvoering worden gewaarborgd.

Wij zijn van mening dat de verbeterde netwerkcapaciteit in drie opzichten omhoog gaat: bandbreedte, flexibiliteit en planning.

Wat betreft het verbreden van de bandbreedte, is de 5G-uplinkverbetering en gigabit optische toegang voor bekabelde breedband het vermelden waard.

Wat netwerkflexibiliteit betreft, maakt de SRv6 IP-netwerken flexibeler en programmeerbaarder. Op FlexE gebaseerde VPN-mogelijkheden en hard slicing voldoen aan de eisen voor lage latentie, lage jittering, uiterste betrouwbaarheid en veilige isolatie. Optische netwerken namen mesh de volgende fase van evolutie in, die de capaciteit verbetert, de latentie verlaagt en de redundantie verhoogt. Cloud-native core ondersteunt implementaties en bedrijfsactiviteiten op een meer flexibele, wendbare en elastische manier.

We kunnen resourceplanning, scheiding van beheer/doorsturen, geautomatiseerde instrumentarium voor end-to-end slicing, geautomatiseerde resultaten binnen enkele minuten en flexibele slicing-bewerkingen gebruiken om de efficiëntie van de bedrijfsvoering te verbeteren.

Data neemt in het tijdperk van de kunstmatige intelligentie der dingen (AIoT-tijdperk) enorm toe in zowel volume als variëteit. Ondertussen wordt gegevensverwerking ingewikkelder met de introductie van AI, bijvoorbeeld deep learning-algoritmen. De gecentraliseerde rekencapaciteiten blinken niet meer uit op het gebied van veiligheid en efficiëntie. Integendeel, cloud-edge-terminal-synergie werd beschouwd als de oplossing hiervoor. Met het capaciteitsverschil tussen cloud, edge en terminal, en geavanceerde optimalisatie van software, hardware en chipsets, wordt belastinggevoelige hyperconvergentie de sleutel tot de infrastructuur die schaalbaarheid, wendbaarheid en snelle iteratie garandeert.

Dit brengt me eigenlijk bij een paar grote woorden: cloud-netwerkconvergentie, software-hardwareconvergentie, AI-convergentie en ook intrinsieke beveiliging.

Allereerst hebben we clouds on demand en cloud-netwerksynergie nodig om aan de diversiteiten te voldoen. De praktijk die we vorig jaar hebben geïmplementeerd, zeg maar 'Precise Cloud and Network Solution', toonde echt de kracht van een goed voorbeeld voor het bedienen van verticale ondernemingen en het versnellen van de digitale transformatie.

Bovendien verrijkt software-hardwareconvergentie onze vaardigheden om de aard van de bedrijfsvoering en kostenefficiëntie na te streven. Software gaat voor cloud-native, microservices en componenten; parallel daaraan zoekt hardware naar ultieme prestaties. We kunnen de harde grenzen ervan doorbreken door voor specifieke scenario's gezamenlijke en algehele optimalisaties uit te voeren. We zullen bijvoorbeeld meer universele accelerator-opties en meer chiplet-innovaties zien.

Het gaat bij AI overigens over het meeste uit datawaarde te halen. Op big data en trainingsmodellen gebaseerde AI-convergentie ondersteunt domeinoverschrijdende coördinatie van systemen en knooppunten, vergemakkelijkt het instrumentatrium van datacenter tot radio-interface en maakt efficiëntere werking en onderhoud mogelijk.

Tot slot, maar niet minder belangrijk, fungeert intrinsieke beveiliging als een zelf-voelend, zelf-aanpassend en zichzelf ontwikkelend immuunsysteem voor netwerken. Gebouwd tijdens de netwerkconstructie, biedt intrinsieke beveiliging meerdere beveiligingsfuncties en kan het automatisch evolueren tijdens de werking van het netwerk, waardoor de veiligheid, de services en de gegevens constant worden gegarandeerd.

Volgens GSMA is de mobiele communicatie-industrie momenteel verantwoordelijk voor ongeveer 0,4% van de wereldwijde CO 2 -uitstoot. Het is het gemeenschappelijke doel van de industrie om de CO 2 -uitstoot te verminderen. Om groene netwerken te bouwen met een lager stroomverbruik, pleit ZTE ervoor om de juiste maatregelen te nemen in de hele levenscyclus van het netwerk.

Vooral efficiëntere en intelligentere productie en fabricage kan worden gerealiseerd met een lager stroomverbruik via 5G Industrial Internet, MEC en AI. Wat innovaties in basisstations betreft, kunnen we het ontwerp van chipsets, eindversterkers en systeemintegratie verbeteren voor een hogere energie-efficiëntie. Tijdens de netwerkconstructie kan de CO 2 -uitstoot worden verminderd door gebruik te maken van schone energie en zeer efficiënte back-upvoeding voor basisstations en warmteafvoertechnologieën voor datacenters, zoals vooraf ingesteld modulair ontwerp en technologie voor vloeistofkoeling. Bij netwerkgebruik kunnen oplossingen zoals PowerPilot worden gebruikt voor intelligente, op algoritmen gebaseerde verkeersplanning, waardoor het stroomverbruik wordt verlaagd en gebruikers gegarandeerd goede ervaringen hebben.

Met dergelijke maatregelen in de hele levenscyclus van het netwerk kunnen we netwerkleveranciers helpen bij het effectiever bouwen van groene netwerken.

Hoewel 5G al ruim twee jaar commercieel wordt ingezet, bevindt het zich nog in een vroeg stadium. Om het commerciële succes ervan veilig te stellen, moeten we ook samenwerken om te innoveren op het gebied van ecosysteemontwikkeling en bedrijfsmodellen. Toegewijd aan de ontwikkeling van de industrie en het ecosysteem, heeft ZTE een rijke ervaring opgedaan in kerntechnologieën, E2E DICT-producten en -oplossingen, cloud-componenten en 5G-innovaties. We zijn bereid om deze onderliggende mogelijkheden open te stellen voor alle industrie- en ecosysteempartners. Ik ben benieuwd waar deze trend ons zal brengen. Laten we samenwerken om een win-win toekomst te omarmen.

Dank u."

