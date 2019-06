ZTE décroche 25 contrats commerciaux liés à la 5G

L'entreprise s'investit dans des partenariats liés à l'univers de la 5G avec plus de 60 opérateurs dans le monde entier

SHENZHEN, Chine, 25 juin 2019 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un grand fournisseur international de solutions technologiques pour les télécommunications, les entreprises et le grand public axées sur l'Internet mobile, a annoncé aujourd'hui avoir décroché 25 contrats commerciaux liés à la 5G à l'échelle mondiale et s'être déjà engagé dans des partenariats portant sur la 5G avec plus de 60 opérateurs dans le monde entier.

Propulsée par l'innovation, ZTE a fait de la 5G sa principale stratégie de développement. ZTE contribue et participe très grandement à la recherche et à la normalisation de la technologie 5G mondiale. Selon IPlytics, un outil de connaissances du marché qui permet d'analyser les tendances technologiques, les évolutions du marché et la situation concurrentielle d'une entreprise, ZTE avait déclaré, au 15 juin, 1 424 familles de brevets essentiels à une norme (brevet SEP selon l'anglais) et demandes de brevets, tous liés à la 5G, à l'Institut européen des normes de télécommunications (ETSI), arrivant ainsi au troisième rang mondial en termes de nombre de gammes de brevets de ce type.

ZTE a déposé plus de 3 500 demandes de brevets 5G, et quelque 30 experts de l'entreprise ont occupé des postes clés, tels que président et rapporteur, dans des organismes internationaux de normalisation. Ils ont présenté plus de 45 000 documents aux organismes, dont plus de 7 000 propositions concernant des normes internationales 5G NR / NexGenCore.

Les produits 5G complets de bout en bout de ZTE et ses capacités de solutions 5G, auxquels s'ajoute sa grande expérience dans la construction de réseaux, lui permet de s'engager indéfectiblement dans le déploiement de réseaux 5G commerciaux. L'entreprise continue d'être à l'avant-garde de la technologie et collabore avec des partenaires en amont et en aval dans toute l'industrie pour promouvoir le déploiement commercial de la 5G.

En termes d'accès sans fil, la série complète de produits commerciaux appelés « AAU » (unités de regroupement actives) de ZTE a atteint une couverture de tout le spectre et une application dans tous les environnements 5G, ce qui permet la construction rapide de réseaux 5G par le biais de stations de base bi-modes 5G NSA & SA (non autonome / autonome), des stations de base UBR (radio ultra-large) multi-modes, le partage du spectre, des solutions UniSite et autres équipements matériels à couche d'accès simplifié. Sa plate-forme informatique de BBU (unités de bande de base) d'une capacité ultra-large offre une prise en charge de la convergence et de l'évolution du réseau multi-modes avec une connectivité minimale.

Pour ce qui est des réseaux principaux, le réseau commercial 5G « Common Core » précédemment lancé par ZTE prend en charge la pleine convergence des réseaux 2G, 3G, 4G, 5G et fixes et l'accès complet à ces réseaux, ainsi que la norme 3GPP R15 SA et NSA. Cela réduit les coûts d'investissement de 40 % pour les opérateurs.

Pour ce qui est du réseau de transport de la 5G, les produits Flexhaul 5G de bout en bout de ZTE sont prêts pour une utilisation commerciale, le déploiement à grande échelle ayant commencé. Les résultats obtenus en termes de latence ultra-faible ont quelques longueurs d'avance sur la concurrence, tandis que les spécifications techniques de synchronisation d'horloge de très haute précision sont entièrement conformes à la norme 3GPP et elles se rapprochent de la définition d'un réseau offrant une « parfaite synchronisation ». La technologie de modulation multidimensionnelle et la FEC (correction d'erreurs sans voie de retour) de nouvelle génération peuvent augmenter la distance de transmission de plus de 100G de 30 %, ce qui réduit considérablement la difficulté de déployer des réseaux de plus de 100 G ainsi que le coût de mise à jour.

En termes de dispositifs, ZTE a collaboré avec plus de 20 opérateurs dans le monde entier pour le développement de dispositifs 5G. Les solutions de dispositifs 5G de ZTE comprennent des téléphones intelligents 5G, des routeurs extérieurs 5G, des routeurs intérieurs 5G, des points d'accès mobiles 5G, des terminaux de données 5G et des modules 5G, entre autres dispositifs 5G fabriqués en série et polymorphes. ZTE propose également des solutions modulaires 5G personnalisées aux différents secteurs d'activité. ZTE a lancé son premier téléphone mobile 5G emblématique, Axon 10 Pro, lors du Mobile World Congress de Barcelone, en Espagne, en février 2019, et elle s'est ainsi positionnée comme fer de lance de la commercialisation des téléphones mobiles 5G. Au premier semestre 2019, Axon 10 Pro de ZTE en édition 5G a été successivement annoncé en Chine, en Allemagne, aux Émirats arabes unis, en Finlande, en Autriche - pour ne citer que ces pays - et les ventes du dispositif ont officiellement commencé en Finlande et aux Émirats arabes unis.

ZTE aide les opérateurs à construire un réseau 5G idéal qui repose sur une philosophie à trois volets, à savoir « La grandeur réside dans la simplicité », « La rapidité est invincible » et « Agir de manière dynamique », tout en tenant compte lors de la construction du réseau des quatre opérations arithmétiques - addition, soustraction, multiplication et division - comme suit :

La soustraction fait référence à « La grandeur réside dans la simplicité » en construisant un réseau minimaliste, en unifiant la couche de contrôle du réseau, en simplifiant l'équipement matériel pour la couche d'accès et en offrant des capacités matérielles partagées.

L'addition veut dire augmenter le « quotient intellectuel » ou « QI » du réseau pour le rendre plus intelligent et améliorer la compétitivité des équipements du réseau.

La division se rapporte à la subdivision de l'environnement et à l'utilisation de la technologie de « découpe » (slicing) servant à segmenter le réseau physique en plusieurs réseaux mobiles virtuels qui offrent leurs prestations à un certain nombre de clients verticaux en même temps. Cette méthode permet de réutiliser le réseau et réduit les coûts de construction, d'exploitation et de maintenance du réseau, tout en diminuant nettement les coûts associés aux essais et erreurs des applications et en améliorant la vitesse en ligne.

La multiplication reflète le terme « transfrontalier » dans ses nombreuses acceptions et fait principalement référence à la « multiplication » du réseau 5G sur de nombreux marchés verticaux, qui offrent un contrôle de la 5G, des drones 5G, une réalité augmentée et une réalité virtuelle basées sur la 5G et d'autres capacités en la matière, qui utilisent le regroupement des technologies comme moyen holistique de rassembler des secteurs d'activité entiers, tout en transformant les actifs d'un secteur en valeur ajoutée pour ses réseaux informatiques et de communications. Cela donne le coup d'envoi d'une révolution qui modifie le modèle commercial de tous les secteurs verticaux.

Compte tenu de la forte demande pour les applications 5G et de l'évolution des modèles de collaboration des entreprises dans le monde de la 5G, ZTE et ses partenaires ont mené conjointement un grand nombre de projets d'exploration dans les applications industrielles de la 5G, ont encouragé l'intégration et le développement interprofessionnels et ont préconisé l'implémentation de ports intelligents, l'industrie intelligente, la sécurité intelligente et autres applications industrielles, afin de construire ensemble un écosystème industriel sain et complet.

À ce jour, ZTE s'est associée à des opérateurs et des partenaires pour construire des modèles d'application verticale de la 5G+ dans plus de 15 secteurs verticaux et a développé une collaboration stratégique avec près de 200 partenaires de l'écosystème pour promouvoir la transformation numérique de l'industrie.

À propos de ZTE

ZTE fournit des systèmes sophistiqués de télécommunications, des dispositifs mobiles et des solutions technologiques d'entreprise au grand public, aux opérateurs, entreprises et clients du secteur public. Dans le cadre de la stratégie M-ICT de ZTE, la société entend offrir à ses clients des innovations de bout en bout intégrées pour assurer de l'excellence et de la valeur, à l'heure où convergent les secteurs des télécommunications et des technologies de l'information. Cotés sur les bourses de Hong Kong et de Shenzhen (cote pour les actions H : 0763.HK / cote pour les actions A : 000063.SZ), les produits et services ZTE sont vendus à plus de 500 opérateurs dans plus de 160 pays. ZTE consacre dix pour cent de son chiffre d'affaires annuel à la recherche et au développement, et occupe un rôle éminent dans des organisations internationales de normalisation. ZTE est attachée à la responsabilité sociétale des entreprises, et elle participe au Pacte mondial de l'ONU. Pour tout complément d'information, rendez-vous sur www.zte.com.cn.

Contacts avec les médias :

Margrete Ma

Tél : +86-755-26775189

Mobile : +86-13641437743

Courriel : ma.gaili@zte.com.cn

Related Links

http://www.zte.com.cn



SOURCE ZTE Corporation