ZTE drukt haar stempel op MWC 2019 als belangrijke aanjager van wereldwijde 5G-ontwikkeling met uitgebreide presentatie van ultieme 5G-ervaringen

SHENZHEN, China, 22 februari 2019 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een belangrijke internationale provider van solutions op het gebied van telecommunicatie en zakelijke en consumententechnologie voor het mobiele internet, heeft vandaag gedetailleerde updates bekendgemaakt over de presentatie van haar nieuwste commerciële ontwikkeling van eind-tot-eind 5G-technologieën op Mobile World Congress (MWC) 2019, dat van start gaat op 25 februari 2019. ZTE geeft in zicht in en presenteert haar beste bedrijfspraktijken in de zoektocht naar nieuwe 5G-diensten en samenwerking met mondiale beheerders in netwerkontwikkeling.

Tijdens MWC onthult ZTE ook haar eerste vlaggenschip-apparaat die naar verwachting zijn weg naar de Europese en Chinese markten zal vinden in de eerste helft van 2019. ZTE's nieuwste Blade V10-series worden ook geïntroduceerd, een bekrachtiging van ZTE's doorlopende toewijding om ongeëvenaarde gebruikerservaringen te leveren aan jonge consumenten wereldwijd. Andere spannende technische demonstraties zijn onder andere 5G Indoor Customer Premises Equipment (CPE), het Internet der Dingen (IoT), het Internet der Voertuigen (IoV) en Mobiele Breedband (MBB)-solutions.

In lijn met het thema van deze editie van het evenement, 'Intelligente Connectiviteit', besteedt ZTE ook aandacht aan haar eind-tot-eind intelligente minimalistische netwerken, volledige service enablement en de bouw van biosferen, superieure prestaties, minimale architectuur en zowel intelligente als agile volledig geconvergeerde 5G-Radiotoegangsnetwerken (RAN).

Bovendien presenteert ZTE haar Unisite-solution die geserialiseerde basisstationproducten inzet. Deze worden gekenmerkt door hun hoge integratie-, hoge prestatie-, multi-frequentie- en multimode capaciteiten en worden ontwikkeld voor telecombeheerders die hun commerciële ontwikkeling op het gebied van 5G willen gaan ondernemen. De Unisite-solution vereenvoudigt de inzet van het 5G-netwerk, reduceert kosten en verhoogt tegelijkertijd de efficiëntie. Door gebruik te maken van Servicegebaseerde Architecturen (SBA), ondersteunt ZTE's 5G-Gemeenschappelijke kern solution, de eerste in de sector, de volledige toegankelijkheid en convergentie van zowel 2G/3G/4G/5G/vaste netwerken als 3GPP R15 SA en NSA, wat implementatie van de architectuur in één stap mogelijk maakt.

ZTE is helemaal klaar voor de volledig commerciële ontwikkeling van 5G. Het bedrijf heeft 's werelds eerste 5G mobiele terminalgebaseerde eind-tot-eind 5G-dienst siteverificatie voltooid en versterkt daarmee haar voorsprong in 5G-solutions. Als een leider op dit gebied, blijft ZTE toegewijd aan het werken met industriepartners voor de bouw van een meer open ecosysteem door de bevordering van de commerciële inzet van 5G en het vestigen van netwerkveiligheid en compliancesystemen.

"Met eind-tot-eind voordelen in technologie, is ZTE toegewijd aan de creatie van een draadloos netwerk dat wordt gekenmerkt door ultieme overvloedige 5G-diensten, ultiem intelligente 5G-exploitatie en onderhoud en ultiem eenvoudige 5G-inzet voor beheerders in het 5G-tijdperk," aldus Mw. Cui Li, Vicepresident van ZTE Corporation. "Met een serie commerciële producten die alle Radiotoegangstechnologieën (RAT) en alle scenario's kan ondersteunen, is ZTE in staat eenvoudige en convergerende netwerken te bouwen voor beheerders over de hele wereld. Aangedreven door Kunstmatige Intelligentie (AI), maakt ZTE gebruik van alomtegenwoordige intelligentie voor de bouw van een ultrasmart on-demand 5G-netwerk met ongeëvenaarde verbeteringen in netwerkprestatie en efficiëntie.

Comprehensive lineup of ZTE solutions at MWC 2019

ZTE heeft een unieke positie om het wereldwijde commercialiseringsproces van 5G volledig te ondersteunen met haar uitgebreide scala eind-tot-eind solutions die beheerders helpen met de bouw van eenvoudige, intelligente commerciële 5G-netwerken. Op MWC deelt het bedrijf praktische ervaringen die ze heeft opgedaan bij 5G-inzet en management bij beheerders om de commerciële mogelijkheden van stand-alone (SA)- en niet-stand-alone (NSA)-netwerken volledig te demonstreren. Dit zijn onder meer:

Een live-uitzending van ZTE's gecombineerde 5G en Multitoegang Edge Computing (MEC) solution voor sportlocaties en stadions. Het publiek is getuige van een live audiovisuele ervaring met lage latentie vanuit meerdere hoeken.

Een schets van ZTE's cloud virtual reality (VR)-toepassingen, gepersonaliseerde intelligente netwerkontwerpen, en intelligente 5G-productietoepassingen met grote bandbreedte, lage latentie en hoge betrouwbaarheid.

Een optreden van een 5G-gebaseerde robot die op afstand is verbonden aan zijn bediener via een live 5G-netwerk, met realtime controle op de milliseconde en culminerend in de presentatie van een mens-machinedans.

Op maandag 25 februari van 15.00 tot 19.00 uur organiseren ZTE en GSMA samen de 5G-Top 2019 in Hal 8, waar gasten en partners uit de industrie in gesprek gaan over de toekomst van 5G door de inzet van 5G-netwerken en de innovatie van het businessmodel.

Op de voorgrond van 5G met ZTE

De eerste stap in de bouw van een 5G-netwerk is de selectie van transporttechnologie. De drie belangrijkste toepassingsscenario's van 5G zullen de innovatierichting bepalen wat betreft verbeteringen en upgrades aan de netwerkinfrastructuur. Om het fundament voor het 5G-tijdperk te leggen, heeft ZTE flink geïnvesteerd in meerdere niveaus van netwerkinfrastructuur:

5G-transporttechnologieën : ZTE's full-scenario eind-tot-eind 5G-transportproduct is gereed voor commercialisatie en uitgerust met toonaangevende technologieën voor doorgifte van latentie, netwerkslicing, ultrahoge nauwkeurigheid, kloksynchronisatie etc.

: ZTE's full-scenario eind-tot-eind 5G-transportproduct is gereed voor commercialisatie en uitgerust met toonaangevende technologieën voor doorgifte van latentie, netwerkslicing, ultrahoge nauwkeurigheid, kloksynchronisatie etc. Optische netwerken : ZTE heeft flinke verbeteringen aangebracht aan de overdrachtsprestatie van netwerken tot boven 100G en de inzet van haar gepatenteerde technologie. ZTE is de enige producent die tot 200G kan leveren zonder regeneratie in het Golflengtemultiplexing (WDM)-backbonenetwerk. TITAN, het vlaggenschip optische toegangsplatform van de toekomst, is uitgerust met het hoogste niveau van vermogen en integratie, neemt de leiding in de sector op het gebied van intergenerationele integratie, vaste-mobiele convergentie en ICT-convergentie. Het is ook gebruikt voor de vereenvoudiging van toegangsinfrastructuur en de optimalisatie van de eindgebruikerservaring.

: ZTE heeft flinke verbeteringen aangebracht aan de overdrachtsprestatie van netwerken tot boven 100G en de inzet van haar gepatenteerde technologie. ZTE is de enige producent die tot 200G kan leveren zonder regeneratie in het Golflengtemultiplexing (WDM)-backbonenetwerk. TITAN, het vlaggenschip optische toegangsplatform van de toekomst, is uitgerust met het hoogste niveau van vermogen en integratie, neemt de leiding in de sector op het gebied van intergenerationele integratie, vaste-mobiele convergentie en ICT-convergentie. Het is ook gebruikt voor de vereenvoudiging van toegangsinfrastructuur en de optimalisatie van de eindgebruikerservaring. Contentnetwerken: ZTE blijft de leiding nemen in de integratie van Content Delivery Network (CDN)-technologie, met een wereldwijde systeemcapaciteit van meer dan 100 miljoen gebruikers, terwijl de innovatie in 5G-architectuur de doorlopende evolutie van contentnetwerk en nieuwe businessscenario's ondersteunt.

ZTE is toegewijd aan de bouw van een 5G-ecosysteem en het aanpakken van technische uitdagingen die zich voordoen tijdens de transitie door het leveren van eind-tot-eind solutions: van chipset, kerntechnologieën en geserialiseerde eind-tot-eind producten, tot netwerkconvergentie, lange termijn evolutie (LTE), toepassingen van pan-kustmatige intelligentie en de exploratie van 5G-toepassingen. In samenwerking met ZTE kunnen beheerders ultra-eenvoudige, ultiem intelligente commerciële 5G-netwerken realiseren die een positieve, onvergelijkbare 5G-ervaring leveren.

