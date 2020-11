ZTE e Analysys Mason lançam relatório sobre SuperDSS

SHENZHEN, China, 9 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), grande provedora internacional de soluções tecnológicas para telecomunicações, empresas e consumidores de internet móvel, lançou hoje o relatório "As operadoras podem usar SuperDSS para rastrear rapidamente suas implementações de rede 5G". A ZTE contratou a Analysys Mason, líder global em consultoria de gerenciamento de TMT, para fornecer consultoria especializada independente.

O relatório aborda os desafios que as operadoras enfrentam durante as implementações da tecnologia 5G e ilustra os cenários de aplicação do SuperDSS. Além disso, também oferece recomendações de implementação com base nas perspectivas de implementação rápida da tecnologia 5G, garantia de experiência de serviço de telefonia convencional, O&M de rede simplificada e redução de TCO, com o objetivo de promover os lançamentos da tecnologia 5G das operadoras e explorar mais oportunidades de mercado.

Em fevereiro de 2020, a ZTE lançou o SuperDSS, a primeira solução de compartilhamento dinâmico de espectro Tri-RAT do setor que cobre o compartilhamento dinâmico de 2G, 3G, 4G e 5G. Esta solução não apenas possibilita o compartilhamento dinâmico de 4G/5G, mas também abrange a tecnologia convencional 2G e 3G, ajudando assim as operadoras de rede móvel a facilitar as implementações 5G usando o espectro existente e mantendo os serviços convencionais.

"Devido ao nosso grande compromisso com a inovação do compartilhamento de espectro, a ZTE acumulou experiência em abundância sobre o compartilhamento de espectro dinâmico entre várias RATs (tecnologia de acesso via rádio), incluindo GSM, UMTS, LTE, NB-IoT e NR", disse Bai Yanmin, vice-presidente da ZTE. "O SuperDSS oferece às operadoras maior flexibilidade na implementação rápida e eficiente da tecnologia 5G. Em virtude da IA e do Big Data, o SuperDSS capacitará as operadoras a construir uma rede mais inteligente e eficiente."

A seguir, está o link para acessar o relatório "As operadoras podem usar SuperDSS para rastrear rapidamente suas implementações de rede 5G":

https://res-www.zte.com.cn/mediares/zte/Files/PDF/white_book/202011041635.pdf

A ZTE é fornecedora de sistemas avançados de telecomunicações, dispositivos móveis e soluções de tecnologia empresarial para consumidores, operadoras, empresas e clientes do setor público. A empresa tem o compromisso de fornecer aos clientes inovações integradas e completas para oferecer excelência e valor à medida que os setores de telecomunicações e tecnologia da informação convergem. Listada nas bolsas de valores de Hong Kong e Shenzhen (código de ações H: 0763.HK / código de ações A: 000063.SZ), a ZTE vende seus produtos e serviços em mais de 160 países.

