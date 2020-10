ZTE e China Mobile ganham prêmio de Melhor Solução de Linha Privada Empresarial no Broadband World Forum 2020

SHENZHEN, China, 15 de outubro 2020 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), um grande provedor internacional de telecomunicações, soluções de tecnologia empresarial e de consumidor para a Internet móvel, e a China Mobile receberam o Prêmio Best Enterprise Private Line Solution, em reconhecimento à sua linha privada empresarial OTN inteligente gerenciada em nuvem, no Broadband World Forum (BBWF) 2020.

A ZTE e a filial de Dongguan da China Mobile construíram em conjunto esta solução de linha privada empresarial OTN inteligente para oferecer redes de alta qualidade, a fim de satisfazer às demandas de acesso diferenciado dos usuários.

A linha privada empresarial suporta granularidade ajustável de 2M-100G para fazer melhor uso dos recursos de largura de banda. Além disso, ela pode implementar o desdobramento automático de CPE e PnP (Plug and Play) para que o desdobramento de CPE seja reduzido de dias para horas.

Ao mesmo tempo, a linha privada empresarial permite a desagregação de CPE por meio de uma plataforma inteligente de gerenciamento e controle, possibilitando o gerenciamento cruzado de fornecedores de ponta a ponta.

Além disso, suporta o desdobramento e provisionamento de ponta a ponta rapidamente de toda a rede, com a programação do serviço reduzida de horas para minutos, reduzindo significativamente o Tempo de Lançamento no Mercado (Time to Market, TTM) e melhorando a competitividade da China Mobile nas indústrias verticais.

Por meio de medição e alarme de latência em tempo real, a linha privada empresarial OTN inteligente garantiu que seus indicadores de latência atenderão bem aos requisitos dos usuários.

A ZTE é fornecedora de sistemas avançados de telecomunicações, dispositivos móveis e soluções de tecnologia empresarial para consumidores, operadoras, empresas e clientes do setor público. A empresa tem o compromisso de fornecer aos clientes inovações integradas e completas para oferecer excelência e valor à medida que os setores de telecomunicações e tecnologia da informação convergem. Listada nas bolsas de valores de Hong Kong e Shenzhen (código de ações H: 0763.HK / código de ações A: 000063.SZ), a ZTE vende seus produtos e serviços em mais de 160 países.

