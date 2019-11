ZTE e China Mobile vincono il premio Best Industry Solution dell'ICT al PT Expo China 2019

SHENZHEN, Cina, 4 novembre 2019 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), grande provider internazionale di telecomunicazioni, soluzioni tecnologiche enterprise e consumer per l'internet mobile, e la filiale del Guangdong di China Mobile hanno vinto il Best Industry Solution Award dell' ICT grazie alla soluzione Common Edge di ZTE al PT Expo China 2019.

Sulla base della piattaforma di ZTE Common Edge, la filiale del Guangdong di China Mobile e ZTE hanno lanciato congiuntamente dei servizi pilota MEC di edge computing, conducendo una verifica precommerciale del networking SA, del metodo di costruzione, degli scenari applicativi edge service e delle modalità di collaborazione con parti terze.

La soluzione Common Edge di ZTE presenta un accesso convergente a rete wireless e rete fissa, che supporta molteplici sistemi come 4G, 5G e WiFi, costruendo così un piattaforma unificata di convergenza fissa e mobile.

Inoltre, questa soluzione supporta l'utilizzo su base cloud e O&M unificato. MEC integrato, edge MEC e cloud centrale sono impiegati sulla stessa base in modo distribuito. La funzione guida dual-core (OpenStack+K8S) fornisce una potenza informatica efficiente, flessibile e scorrevole, offrendo una visione di edge cloud unificata e migliorando l'efficienza di gestione. Basata su motori IA, collaborazione cloud-edge ed edge-to-edge, la soluzione implementa flussi di follow-up service dinamico e ottimizzazione intelligente dell'energia. Per mezzo della gestione unificata e dell' O&M locale non presidiato, questa soluzione riduce significativamente i costi di O&M.

In più, la soluzione presenta un hardware integrato nella sala operativa del sito, come IT BBU V9200 e TITAN C600, per implementare un utilizzo a zero sito e vicino all'utente. Con un design a cablaggio frontale, è facile manutenere i server a chassis corto E5410/E5430 nella sala operativa edge ed è compatibile con hardware di accelerazione mainstream (GPU / FPGA / SmartNIC), supportando IA, elaborazione immagini e video.

La soluzione Common Edge di ZTE rivoluziona la tradizionale architettura di rete di telecomunicazione chiusa, ed espone l'infrastruttura di rete edge, la capacità di accelerazione hardware, la capacità di smistamento di edge network e quella di percezione di rete wireless alle applicazioni di parti terze, aiutando così vari settori a costruire un ecosistema 5G win-win.

La soluzione di ZTE Common Edge è stata ampiamente utilizzata nei campi della produzione industriale, smart grid, Internet dei Veicoli, intrattenimento e media, pubblica sicurezza, educazione, sanità, finanza e agricoltura. Si focalizza sulle applicazioni industriali capability exposure di reti wireless, grandi video, Internet dei Veicoli, produzione intelligente ed energia elettrica. Ad oggi, per via di questa soluzione, ZTE ha portato avanti collaborazioni estensive e sviluppato progetti pilota con più di 100 partner strategici e oltre 200 utenti di settore per accelerare la penetrazione del 5G in vari campi.

ZTE è un provider di sistemi avanzati di telecomunicazioni, dispositivi mobili e soluzioni di tecnologia enterprise, rivolti a consumatori, vettori, aziende e clienti del settore pubblico. Come parte della strategia di ZTE, l'azienda è impegnata a fornire ai clienti innovazioni integrate end-to-end per offrire eccellenza e valore là dove il settore delle telecomunicazioni e quello dell'informatica convergono. Quotata alle borse di Hong Kong e Shenzhen (codice azione H: 0763.HK / codice azione A: 000063.SZ), ZTE vende i suoi prodotti e servizi in più di 160 paesi.

Ad oggi, ZTE ha ottenuto 35 contratti commerciali 5G in mercati primari come Europa, Asia Pacifico, Medio Oriente e Africa (MEA). ZTE reinveste il 10 percento del proprio fatturato annuo in ricerca e sviluppo ed ha posizioni di leadership in organizzazioni regolatorie internazionali.

Contatto media:

Margaret Ma

ZTE Corporation

Tel: +86 755 26775189

Email: ma.gaili@zte.com.cn

SOURCE ZTE Corporation