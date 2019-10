ZTE e China Unicom vincono il premio Best Network Intelligence ai Broadband Awards 2019

Basata sulla gestione di trasporto integrata e prodotto di controllo di ZTE, ZENIC ONE, la soluzione adotta l'algoritmo IA all'avanguardia nel settore e la tecnologia di automazione per permettere il check di configurazione intelligente dei dispositivi di rete di trasporto. La soluzione apporta grandi capacità di migliorare del 90% l'efficienza del check di configurazione, e la velocità di identificazione di configurazione anomala all'85%, aumentando così notevolmente l'efficienza operativa e di manutenzione.

Il check di configurazone intelligente basato su "Role Fingerprint" sviluppato da ZTE e dalla filiale del Guangdong di China Unicom usa l'algoritmo IA per estrarre l'elemento strutturale di configurazione del dispositivo dai dati di configurazione di rete esistenti per generare l'impronta digitale di ruolo del dispositivo.

Il check di configurazone intelligente costruisce un modello di protocollo basato su grafico di conoscenza IA, ed implementa l'autoapprendimento dei ruoli di rete dei dispositivi, così da scoprire gli errori di configurazione in anticipo. Questa funzione coinvolge il riconoscimento semantico, il data mining e l'analisi dei big data.

Inoltre, utilizza varie tecnologie IA, come NLP e grafico di conoscenza, per cambiare il metodo di controllo tradizionale manuale di configurazione. Di conseguenza, il check di configurazione automatica accorcia il metodo tradizionale da 90 giorni/uomo a 7 giorni/uomo, migliorando sostanzialmente l'efficienza del tasso di identificazione del rischio nel controllo di configurazione.

ZENIC ONE è sviluppato sulla base dell'architettura di microservizio. E' il primo sistema SDN del settore ad integrare gestione di rete intelligente, controllo, orchestrazione, garanzia e analisi sulla base del concetto nativo del cloud. ZENIC ONE copre tutti gli scenari di rete di trasporto 4G/5G, compresi PTN/SPN, IP/IPRAN, OTN e slicing. E' progettato per offrire una gestione di rete più intelligente e capacità di controllo nella rete di trasporto.

ZENIC ONE è stato giudicato "molto forte" da GlobalData in "WAN SDN Controller: Competitive Landscape Assessment" pubblicato nell'ottobre 2019. All'agosto 2019, ZENIC ONE aveva ottenuto 94 brevetti. Era stato incluso nelle proposte di quasi 70 standard internazionali, e utilizzato in oltre 20 progetti di ricerca di prestigiose università.

I Broadband Awards premiano i migliori nella banda larga ed evidenziano i risultati raggiunti nelle comunicazioni di prossima generazione, applicazioni, servizi, strategie ed altro.

ZTE è un provider di sistemi avanzati di telecomunicazioni, dispositivi mobili e soluzioni di tecnologia enterprise, rivolti a consumatori, vettori, aziende e clienti del settore pubblico. Come parte della strategia di ZTE, l'azienda è impegnata a fornire ai clienti innovazioni integrate end-to-end per offrire eccellenza e valore là dove il settore delle telecomunicazioni e quello dell'informatica convergono. Quotata alle borse di Hong Kong e Shenzhen (codice azione H: 0763.HK / codice azione A: 000063.SZ), ZTE vende i suoi prodotti e servizi in più di 160 paesi.

Ad oggi, ZTE ha ottenuto 25 contratti commerciali 5G in mercati primari come Europa, Asia Pacifico, Medio Oriente e Africa (MEA). ZTE reinveste il 10 percento del proprio fatturato annuo in ricerca e sviluppo ed ha posizioni di leadership in organizzazioni regolatorie internazionali.

