ZTE e IHS presentano congiuntamente il White Paper "La migliore architettura per il 5G"

SHENZHEN, Cina, 2 febbraio 2019 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), uno dei principali fornitori di soluzioni tecnologiche per le telecomunicazioni professionali e al consumo per l'Internet mobile, ha annunciato oggi di aver presentato congiuntamente a IHS il white paper "5G Best Choice Architecture" (La migliore architettura per il 5G). Sulla base di un'analisi comparativa di SA e NSA 5G, il white paper conclude che l'architettura SA è il percorso migliore per la rete a cui si punta nell'era del 5G dal punto di vista degli investimenti di lungo termine, delle capacità aziendali e delle prestazioni di rete.

Dal punto di vista degli investimenti di rete, nonostante i suoi bassi investimenti iniziali, il costo di investimento cumulativo di lungo termine dell'architettura NSA è relativamente elevato rispetto a quello dell'architettura SA, quando si prendono in considerazione i costi di aggiornamento delle apparecchiature di rete LTE esistenti e i costi di evoluzione verso l'architettura SA.

Inoltre i costi di implementazione iniziali dell'architettura SA possono essere significativamente ridotti con una strategia appropriata di implementazione del 5G. Ad esempio questa può includere la copertura 5G in determinati hot spot, lo co-esistenza di 4G e 5G, l'implementazione della rete 5G Core nei data center esistenti e l'inizio con le sole funzioni fondamentali 5G Core, successivamente aprendo le interfacce e introducendo le funzioni del servizio passo dopo passo.

Dal punto di vista della capacità di servizio, l'architettura SA non solo migliora la larghezza di banda di accesso, ma supporta anche applicazioni come URLLC e mMTC. L'architettura SA può offrire capacità di rete personalizzate per diverse applicazioni tramite il network slicing flessibile. Pertanto l'introduzione dell'architettura SA in fasi precoci può lanciare servizi e modelli di business innovativi differenziati sul mercato di settore verticale il prima possibile, creando maggiori fonti di introito per gli operatori.

Dal punto di vista delle prestazioni di rete, l'architettura SA può utilizzare al meglio la diversità di trasmissione a doppia antenna e il trasmettitore a potenza elevata dei dispositivi 5G, ottenendo copertura di rete, capacità di sistema e altri KPI migliori, riducendo notevolmente la complessità e il costo dei dispositivi e pertanto migliorando l'esperienza dell'utente finale.

In aggiunta all'analisi delle architetture di rete 5G, il white paper discute inoltre la maturità della rete e dei dispositivi 5G core, una delle preoccupazioni principali degli operatori, per fugare ogni dubbio relativo a una migliore architettura di rete.

A riconoscimento delle capacità delle reti 5G commerciali sia per le architetture NSA che SA, ZTE promuove attivamente la commercializzazione del 5G, completa la verifica delle reti e collauda l'architettura NSA e SA con molteplici partner. Nel white paper IHS impiega casi di applicazione SA di ZTE integrati da dati di collaudo sul campo disponibili in commercio.

