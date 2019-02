ZTE e IHS publicam conjuntamente o estudo "Melhor Arquitetura de Escolhas de 5G"

SHENZHEN, China, 1 de fevereiro de 2019 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), uma importante provedora internacional de soluções tecnológicas para telecomunicações, empresas e consumidores na internet móvel, anunciou hoje a publicação do estudo "5G Best Choice Architecture" (Melhor Arquitetura de Escolhas de 5G) em parceria com a IHS. Baseado na análise comparativa das arquiteturas SA e NSA com 5G, o estudo conclui que a arquitetura SA é o melhor caminho para a rede-alvo na era da tecnologia 5G sob as perspectivas de investimento a longo prazo, capabilidade de negócios e desempenho da rede.

Sob a perspectiva do investimento da rede, apesar de o investimento inicial ser pequeno, o custo do investimento cumulativo a longo prazo da arquitetura NSA é relativamente mais alto do que o da arquitetura SA, considerando-se o custo do upgrade do equipamento da rede LTE existente e o custo da evolução para a arquitetura SA.

Além disso, o custo da implantação inicial da arquitetura SA pode ser significativamente reduzido através de uma estratégia de implantação apropriada de 5G, por exemplo, a cobertura de 5G seletiva em hot spots, sites compartilhados para 4G e 5G, utilizando a 5G Core Network no centro de dados existente, e iniciando-se apenas com funções fundamentais 5G Core, abrindo as interfaces e apresentando funcionalidades de serviços passo a passo.

Sob a perspectiva de capabilidade de serviço, a arquitetura SA não apenas aprimora a largura da banda de acesso, mas também suporta aplicações como URLLC e mMTC. A arquitetura SA fornece capabilidades de rede personalizadas para aplicações diversas através do fatiamento flexível da rede. Portanto, a introdução da arquitetura SA na fase inicial pode lançar modelos de negócios e serviços inovadores diferenciados no mercado da indústria vertical o mais cedo possível, além de proporcionar maiores fontes de receita para operadores.

Sob a perspectiva do desempenho da rede, a arquitetura SA faz o uso total da diversidade de transmissão da antena dupla e do transmissor de alta potência dos dispositivos com a tecnologia 5G, obtendo melhor cobertura de rede, capacidade de sistema e outros KPIs, reduzindo significativamente a complexidade e o custo dos dispositivos, aprimorando assim a experiência do usuário final.

Além da análise das arquiteturas da rede 5G, o estudo também elabora sobre a maturidade dos dispositivos e da rede central 5G, uma das principais questões dos operadores, com o objetivo de eliminar essas preocupações para se obter uma melhor arquitetura de rede.

Em reconhecimento das capabilidades da rede comercial 5G para as arquiteturas NSA e SA, a ZTE promove ativamente a comercialização da 5G, conclui a verificação da rede e testa a arquitetura NSA e SA com múltiplos parceiros. No estudo, a IHS utiliza casos de aplicação da SA da ZTE e dados comerciais de teste de campo como suplemento.

Para conhecer o estudo completo "Melhor Arquitetura de Escolhas de 5G" acesse o link:

https://res-www.zte.com.cn/mediares/zte/Files/PDF/white_book/5g-best-choice-architecture.pdf?la=zh-CN.

http://www.zte.com.cn



