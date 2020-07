ZTE e Omdia sediam juntas um webinar mundial sobre 5G SA

SHENZHEN, China, 17 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), um dos principais fornecedores mundiais de soluções em tecnologia nos segmentos de telecomunicação, corporativo e para consumidores para internet móvel, anunciou, hoje, que sediou um webinar mundial com transmissão ao vivo sobre 5G SA em parceria com a Omdia, um potência mundial em pesquisa no segmento de tecnologia.

Durante o webinar, especialistas da Omdia e da ZTE compartilharam suas opiniões e pontos de vista sobre as tendências mundiais para o setor de 5G SA, além de explorarem diversas práticas de emprego do 5G SA na China.

"56% dos provedores de serviços de telecomunicações estão preparando-se para empregar redes de núcleo 5G e redes 5G SA nos próximos 24 meses", comentou Dario Talmesio, diretor de pesquisas em estratégias de provedores de serviço da Omdia. "Para isso, a China oferece importantes oportunidades de aprendizado sobre a implementação na vida real, já que as empresas de telecomunicação da China são pioneiras no segmento 5G SA no momento."

Jason Tu, cientista diretor da divisão de produtos NFV/SDN da ZTE, também falou sobre os benefícios do uso das redes 5G SA. "Os terminais dual mode NSA/SA são, atualmente, muito populares no mercado. O uso em larga escala das redes 5G SA no mercado chinês validaram de maneira definitiva as soluções ponta a ponta em 5G SA", disse Jason.

"Como arquitetura almejada pelas redes 5G, as redes 5G SA permitirá que as operadoras abram um novo mercado 2B. Com a venda de redes com garantia SLA que abrangem setores verticais, as operadoras podem contar com uma nova fonte de renda", acrescentou Jason. Ele acredita que acelerar a evolução das redes SA e até mesmo saltar direto para elas parece ser uma opção factível agora.

"Com vasta experiência no emprego de soluções em 5G SA na China, Ásia e Europa, a ZTE tem as condições necessárias para trabalhar com operadoras de todo o mundo e oferecer redes 5G de núcleo comum, de rádio SA e redes híbridas de rádio SA/NSA", afirmou Alex Wang, diretor executivo de soluções 5G RAN da ZTE.

A ZTE ampliou a cobertura e capacidade das redes 5G SA por meio do FAST (FDD Assisted Super TDD, o super TDD assistido por FDD) e elevou ainda mais a capacidade graças à computação móvel edge de baixa latência, do fatiamento e do compartilhamento de rede, de acordo com Alex Wang.

A ZTE oferece sistemas avançados de telecomunicações, dispositivos móveis e soluções em tecnologia corporativa para consumidores, operadoras, e empresas clientes do setor privado e público. A empresa tem o compromisso de oferecer aos clientes inovações integradas ponta a ponta para que tenham acesso à excelência e valor com a conversão dos setores de telecomunicações e tecnologia da informação. Listada nas bolsas de valores de Hong Kong e Shenzhen (código da ação H: 0763.HK/código da ação A: 000063.SZ), a ZTE comercializa seus produtos e serviços em mais de 160 países.

