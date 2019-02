ZTE e Qualcomm Technologies demonstram serviços 5G ao vivo com base em equipamento 5G comercial ponto a ponto

A demonstração via radio 5G NR utiliza uma rede 5G NR ponto a ponto, de mundo real, construída com a principal rede comercial da ZTE e equipamento de estação base de rádio, bem como um smartphone 5G da ZTE capacitado pela primeira plataforma comercial móvel 5G do mundo – a plataforma móvel Qualcomm® Snapdragon™ 855 – pareado com o modem Snapdragon X50 5G, bem como o transceptor de RF as soluções front-end de RF da Qualcomm Technologies. Totalmente compatível com o lançamento 15 (R15, em inglês) da 3GPP, a demonstração é baseada no modo da rede NSA, banda N78 5G e aproveita a banda LTE B1 como uma âncora de acesso.

Para esta demonstração, a ZTE fornece uma abrangente solução ponto a ponto, incluindo a solução de plataforma de estação base One for All, do lado sem fio, para suportar 2G/3G/4G/5G numa único área, bem como unidades baseband multimodos (BBU, em inglês) que oferecem capacidade máxima de processamento de 2G/3G/4G/5G e o maior número de interfaces da indústria.

Além do mais, a demonstração adota a rede principal "Common Core" da ZTE com uma convergência completa de redes fixas 2G/3G/4G/5G/ e UME, uma solução convergentede gestão de rede para operação e manutenção inteligentes.

"A colaboração entre a ZTE e a Qualcomm Technologies na MWC 2019, na demonstração de serviços 5G com base no dispositivo móvel e sistema 5G da ZTE, é um testemunho de nossos esforços para a comercialização da 5G", disse Xu Ziyang, CEO na ZTE. "Ela indica um grande passo rumo a fazer da 5G uma realidade comercial".

"A demonstração ao vivo da 5G NSA no MWC, com base na infraestrutura comercial da ZTE e usando o modem 5G e front-end de RF da Qualcomm Technologies, nos dá uma visão das experiências de usuário da 5G que se esperam nos dispositivos comerciais em 2019", disse Frank Meng, presidente Qualcomm China. "Estamos animados para continuar trabalhando com a ZTE e outras empresas importantes de todo o ecossistema para acelerar o lançamento das redes e dos dispositivos 5G".

No processo da promoção da comercialização da 5G, a ZTE vem ativamente trabalhando com parceiros industriais na verificação de tecnologias e soluções essenciais, bem com implantações de rede. A ZTE está também liderando em progressos e desempenhos de testes. Sustentada por testes com 5G e pela cooperação com mais de 30 operadoras de todo o mundo, a ZTE está pronta para o lançamento e comercialização da 5G a caminho.

Sobre a ZTE

A ZTE é uma provedora de sistemas avançados de telecomunicações, dispositivos móveis e soluções de tecnologia empresarial para consumidores, operadoras, empresas e clientes do setor público. Como parte da estratégia da ZTE, a empresa está comprometida com o fornecimento aos clientes de inovações ponto a ponto integradas para fornecer excelência e valor, à medida que os setores da tecnologia da informação e das telecomunicações convergem. Listada nas bolsas de valores de Hong Kong e Shenzhen (código na bolsa da ação H: 0763.HK / código na bolsa da ação A: 000063.SZ), os produtos e serviços da ZTE são vendidos para mais de 500 operadoras em mais de 160 países. A ZTE destina 10% de sua receita anual para pesquisa e desenvolvimento e possui papéis de liderança em organizações internacionais que estabelecem padrões. A ZTE está comprometida com a responsabilidade social corporativa e é membro da Global Compact das Nações Unidas. Para mais informações, visite www.zte.com.cn.

