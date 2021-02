ZTE en GlobalData publiceren samen het witboek over nauwkeurig 5G-transport

SHENZHEN, China, 27 februari 2021 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een belangrijke internationale leverancier van telecommunicatie-, bedrijfs - en consumententechnologieoplossingen voor mobiel internet, brengt samen met GlobalData, de toonaangevende provider van industrieanalyses, het witboek over nauwkeurig 5G-transport (white paper on precision 5G transport) uit.

Het witboek werpt licht op de nieuwe veranderingen van de 5G-netwerkarchitectuur en de nieuwe eisen voor het transportnetwerk, en beschrijft hoe de innovatieve nauwkeurige 5G-transportnetwerkoplossing kan worden gebruikt om de grote uitdagingen aan te pakken die de nieuwe diensten met zich meebrengen. Ook biedt het uitgebreide technische ondersteuning en aanbevelingen voor specifieke sleuteltechnologieën.

"5G-netwerken kunnen in het algemeen een hoge capaciteit en beschikbaarheid bieden. In combinatie met hard slicing kunnen ze ook superieure beveiliging en verkeersisolatie bieden, waardoor operators netwerkslices kunnen creëren die voorbehouden zijn voor privé-netwerken met nauwkeurig gedefinieerde netwerkmogelijkheden en QoS-garanties", aldus Emir Halilovic, Principal Analyst van GlobalData. "Het 5G-netwerk zal dus effectief dedicated privénetwerken vervangen, en nauwkeurig 5G-transport zal netwerkondersteuning bieden voor operatoren en bedrijfsklanten"

De snelle ontwikkeling van nieuwe 5G-toepassingen in verticale industrieën vereist een nieuwe architectuur van de 5G-ecologie. Het vereist precisiesnijden, precisiebeheer en -controle, precisiediagnose en precisiesynchronisatie, om "één uniform transportnetwerk voor verschillende sectoren" te kunnen uitrollen. In het witboek worden de vier technische mogelijkheden in detail besproken.

Precisiesnijden: Het ondersteunt Flex-Algo, dat volledig is losgekoppeld van de transportmiddelen en dat flexibele mapping met FlexE-middelen mogelijk maakt. Flex-Algo-segmenten met verschillende bandbreedtes, latentie en isolatie-eigenschappen worden opgebouwd met toegewezen middelen met verschillende hoeveelheden, types en granulariteiten, om efficiënte, stabiele, veilige en dedicated pijpen te leveren voor diensten met verschillende QoS-eisen en deterministische forwarding te implementeren met ultralage latentie en jitter.

Precisiebeheer en -controle: Het ondersteunt flexibele aanpassing en inzet van segmenten in meerdere lagen in meerdere scenario's met gedifferentieerde eisen. De slice-weergave kan visuele monitoring en efficiënte service-OAM bieden, waardoor slice-provisioning op minuutniveau mogelijk wordt en topologie, werking en status zichtbaar worden.

Precisiediagnose: De oude diagnosemodus, gebaseerd op persoonlijke ervaring, wordt opgewaardeerd tot een op AI gebaseerde automatische intelligente diagnose, die de controleperiode verkort van het tweede niveau naar het millisecondenveau en de servicestatus nauwkeuriger weergeeft.

Precisiesynchronisatie: Intelligente synchronisatienetwerken met ultrahoge precisie worden gebruikt om automatische planning, implementatie en OAM van het tijdnetwerk te implementeren, waardoor de efficiëntie van de netwerkvoorziening effectief wordt verbeterd, de foutlocatietijd wordt verkort en het mogelijk wordt om een grondtijdnetwerk op grote schaal te implementeren. Het kan ook een wederzijdse backup maken met het satelliettijdnetwerk en zo veilige, betrouwbare en uiterst nauwkeurige synchronisatiediensten leveren.

Tot op heden is de nauwkeurige 5G-transportnetwerkoplossing van ZTE, gericht op deterministische forwarding, achtereenvolgens geïmplementeerd en geverifieerd in de energiesector en de cloud game-industrie. In de toekomst zullen ZTE en mainstream operators samenwerken aan alles-in-één 5G-transportnetwerken om volledige voorbereidingen te treffen voor de langetermijnevolutie van de operators van To C naar To C+To B en hen te helpen hun concurrentievoordeel te behalen in het 5G IoT-tijdperk.

Klik op de link om het witboek te downloaden:

https://www.zte.com.cn/global/solutions/201905201708/201905201738/GlobalData_Precision_5G_Transport

