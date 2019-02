ZTE en IHS publiceren gezamenlijk het witboek "5G Best Choice Architecture"

SHENZHEN, China, 1 februari 2019 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een belangrijke internationale leverancier van oplossingen op het gebied van telecommunicatie, enterprise- en consumententechnologie voor het mobiele internet, kondigde vandaag aan dat het samen met IHS het witboek "5G Best Choice Architecture" gepubliceerd heeft. Gebaseerd op een vergelijkende analyse van 5G SA en NSA, concludeert het witboek dat een SA-architectuur een beter pad is naar het doelnetwerk in het 5G-tijdperk vanuit het perspectief van langetermijninvesteringen, de zakelijke mogelijkheden en de netwerkprestaties.

Vanuit het perspectief van netwerkinvesteringen zijn, ondanks de lage initiële investering voor de NSA-architectuur, de cumulatieve investeringskosten op de lange termijn voor de NSA-architectuur relatief hoger dan die voor de SA-architectuur, als gevolg van de kosten voor het upgraden van het bestaande LTE-netwerk en de evolutiekosten voor de SA-architectuur.

Daarnaast kunnen de initiële implementatiekosten voor de SA-architectuur aanzienlijk verminderd worden door een passende 5G-implementatiestrategie. Bijvoorbeeld door selectieve 5G-dekking in hot spots, 4G- en 5G-co-site, het implementeren van een 5G Core-netwerk op het bestaande datacenter, en door te beginnen met enkel de fundamentele 5G Core-functies, alsmede het openen van de interfaces en het stapsgewijs introduceren van servicefuncties.

Vanuit het perspectief van de servicemogelijkheden, verbetert de SA-architectuur niet alleen de toegangsbandbreedte, maar ondersteunt het ook toepassingen zoals URLLC en mMTC. De SA-architectuur kan aangepaste netwerkmogelijkheden bieden aan verschillende toepassingen door middel van flexibele slicing van het netwerk. Daarom kan de introductie van een SA-architectuur in een vroeg stadium, zo snel mogelijk gedifferentieerde innovatieve diensten en bedrijfsmodellen in de verticale industriemarkt introduceren, en meer inkomstenbronnen voor aanbieders creëren.

Vanuit het perspectief van netwerkprestaties kan een SA-architectuur de zenddiversiteit van een dubbele antenne en de krachtige zender van 5G-apparaten ten volle benutten, wat leidt tot een betere netwerkdekking, systeemcapaciteit en andere KPI, en een aanzienlijk vermindering van de complexiteit en kosten van de apparatuur, waardoor de eindgebruikerservaring verbeterd wordt.

Naast de analyse van de 5G-netwerkarchitecturen, geeft het witboek ook een uitgebreide beschrijving van de looptijd van het 5G Core-netwerk en de 5G Core-apparatuur om één van de grootste zorgen van de aanbieders wat betreft een betere netwerkarchitectuur weg te nemen.

In erkenning van de mogelijkheden van commerciële 5G-netwerken voor zowel NSA- en SA-architecturen, promoot ZTE op een actieve manier de commercialisering van 5G, voltooit het netwerkverificatie en test het samen met meerdere partners de NSA- en SA-architecturen. In het witboek maakt IHS, als aanvulling, gebruik van ZTE's SA-toepassingsgevallen en commerciële veldtestgegevens.

Klik hieronder op de link om toegang te krijgen tot het volledige witboek "5G Best Choice Architecture":

https://res-www.zte.com.cn/mediares/zte/Files/PDF/white_book/5g-best-choice-architecture.pdf?la=zh-CN

