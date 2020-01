ZTE en MTN lanceren het eerste 5G SA-netwerk in Oost-Afrika

SHENZHEN, China, 21 januari 2020 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ) een belangrijke internationale provider van solutions op het gebied van telecommunicatie en zakelijke en consumententechnologie voor het Mobiele Internet, heeft vandaag bekendgemaakt dat ZTE en MTN Oeganda gezamenlijk het eerste 5G SA-netwerk in Oost-Afrika hebben gelanceerd. Zij demonstreerden 5G-gebruikerssituaties tijdens een evenement met het thema "Ervaar de Toekomst Samen", dat plaatsvond in de Nyonyi Garden in de Oegandese hoofdstad Kampala.

ZTE en MTN Oeganda presenteerden een 5G SA-netwerk met hoge snelheid onder de 60 MHz spectrumbandbreedte met een feitelijke snelheid van meer dan 1,494 Gbps. Dit kan een scala aan toepassingen ondersteunen, zoals Gigabit zonder Glasvezelconnectiviteit, Cloud XR, live uitzenden in ultra-HD, automatisch rijden en opereren op afstand.

Het is het eerste 5G SA-netwerk in Oost-Afrika. De inzet en bediening maakt gebruikt van ZTE's 5G eind-tot-eindapparatuur, waaronder Common Core, voor het realiseren van de volledige scheiding van het signaalvlak en het gegevensvlak zonder afhankelijk te zijn van het bestaande LTE-kernnetwerk EPC. Bovendien kan het netwerk door een soepele opwaardering verder typische 5G-applicaties ondersteunen, waaronder uRLLC en mMTC.

Onderbouwd door het 5G SA-netwerk, maakte ook de realtimecommunicatie met een vast draadloos netwerk ter plaatse, een bionische robot, Cloud VR en andere verticale industrieën deel uit van de demonstratie. Dit toonde niet alleen het volledige vermogen van het 5G-netwerk als basis van een intelligente samenleving, maar ook de toewijding van ZTE en MTN om de mogelijkheden van 5G-ontwikkeling in Afrika te ontdekken.

Verder heeft ZTE haar gecommercialiseerde 5G eind-tot-eindsolutions gepresenteerd, waaronder de 5G Common Core, Verzending van meer dan 100G, 5G Flexhaul, 5G Nieuwe Radio en Grote Video, en haar 5G-eindapparaten, zoals Axon 10 Pro 5G-smartphones en 5G binnen- en buitenrouters.

"ZTE wil graag nieuwe technologieën delen met MTN," aldus Bill Yi, Vicepresident bij ZTE. "We hebben onze 5G-vaardigheden voortdurend versterkt en zijn een kernleverancier van eind-tot-eindsolutions in de mondiale ICT-sector geworden."

Als de grootste telecomoperator van Zuid-Afrika en het grootste multinationale telecombedrijf in Afrika, is de MTN Group momenteel actief in 21 landen in Afrika en het Midden-Oosten. Tot op heden oversteeg het aantal MTN-gebruikers 230 miljoen. ZTE is sinds 2009 een partner van MTN, onder meer op het gebied van draadloos, kernnetwerk, verzending, energie-infrastructuur en diensten in beheer en onderhoud. ZTE heeft in verschillende projecten samengewerkt met de 11 branches van MTN.

ZTE is een leverancier van geavanceerde telecommunicatiesystemen, mobiele apparaten en zakelijke technologische solutions voor consumenten, serviceproviders, bedrijven en klanten in de publieke sector. Als onderdeel van ZTE's strategie is het bedrijf toegewijd aan het voorzien in geïntegreerde eind-tot-eind innovaties voor de levering van uitmuntendheid en waarde nu de telecommunicatie- en informatietechnologiesector samenkomen. Met een notering aan de aandelenbeurzen van Hongkong en Shenzhen (H-aandelencode: 0763.HK / A-aandelencode: 000063.SZ), verkoopt ZTE haar producten en diensten in meer dan 160 landen.

ZTE heeft tot dusver 35 commerciële 5G-contracten verkregen in belangrijke markten, zoals Europa, Azië/Pacific, het Midden-Oosten en Afrika. ZTE reserveert 10 procent van haar jaarlijkse inkomsten voor onderzoek en ontwikkeling en vervult leiderschapsrollen in internationale standaardisatieorganisaties.

