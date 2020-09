ZTE en Omdia brengen witboek uit over beveiligheidstransparantie en -garanties in een wereld met 5G

SHENZHEN, China, 15 september 2020 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een belangrijke internationale leverancier van oplossingen op het gebied van telecommunicatie, enterprise- en consumententechnologie voor het mobiele internet, heeft onlangs samen met Omdia een witboek uitgebracht, "Security Transparence and Assurance in a 5G World". Omdia is een wereldwijd toonaangevende grootmacht op het gebied van technologisch onderzoek.

Volgens het witboek zijn uitgebreide beveiligingsgaranties van essentieel belang voor het hele ecosysteem in het 5G-tijdperk, variërend van IoT-apparaten tot 5G-netwerken, van regelgeving tot bedrijfsvoering. Echt effectieve beveiligingsgaranties vereisen samenwerking en coördinatie van alle betrokken partijen, evenals regelmatige evaluaties om zo de veranderende uitdagingen van de wereldwijde 5G-uitrol aan te kunnen pakken.

ZTE zet zich al jarenlang in voor het vinden van proactieve cyberbeveiligingsoplossingen. Het witboek wijst erop dat ZTE's bestaande beveiligingsmogelijkheden, ervaring en stappenplan een mechanisme is voor samenwerking, transparantie en openheid, in een poging om de komende veiligheidsrisico's en uitdagingen in de 5G-wereld aan te kunnen pakken.

Daarnaast benadrukt het witboek dat cyberbeveiliging de hoogste prioriteit heeft voor de product R&D en dienstverlening van ZTE. ZTE heeft een uitgebreid mechanisme voor het waarborgen van cyberbeveiliging ingesteld, in overeenstemming met wetgeving en normen. Ondertussen heeft ZTE een reeks cyberbeveiligingsmaatregelen getroffen, zoals het model met drie verdedigingslinies, een Responsteam voor incidenten op het gebied van productbeveiliging (PSIRT - Product Security Incident Response Team), laboratoria voor cyberbeveiliging, en veiligheidsbeoordelingen.

In augustus 2020 slaagde ZTE voor GSMA's NESAS-audit, een bewijs van de veiligheid van ZTE's processen voor 5G-ontwikkeling en -levenscyclus.

"Digitalisering is al jaren aan de gang, en uitgebreide beveiligingsgaranties moeten afgestemd zijn op de risicobereidheid. Nadenkend over de digitale risico's voor mensen, processen en technologie om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid (CIA) van informatie te beschermen is een combinatie die door een groot aantal organisaties herkend zullen worden," aldus Maxine Holt, Senior Research Director Cybersecurity bij Omdia. "Cyberbeveiliging is wereldwijd een uitdaging waar alle spelers aan moeten bijdragen zodat een veilig en betrouwbaar 5G-netwerk met hoge prestaties gerealiseerd en behouden kan worden."

"ZTE is er klaar voor en hoopt te kunnen samenwerken met klanten en belanghebbenden uit de branche zodat toekomstige veiligheidsuitdagingen aangepakt kunnen worden," aldus Zhong Hong, Vice President en Chief Security Officer bij ZTE. "We verwachten dat we een veilig en betrouwbaar 5G-netwerk op zullen bouwen om voor iedereen een beter digitaal leven mogelijk te maken."

Vooruitgaand zal ZTE transparantie en openheid blijven handhaven en een op risico gebaseerde benadering hanteren voor het beheren van beveiliging gedurende de hele levenscyclus van het product. Bovendien zal het bedrijf de wettelijke vereisten en technische normen naleven, evaluaties uitvoeren, en de certificeringen verkrijgen die vereist worden door klanten en regelgevende instanties.

Hier volgt de link om toegang te krijgen tot het witboek "Security Transparence and Assurance in a 5G World":

https://www.omdia.com/resources/product-content/2020/09/01/14/22/security-transparence-and-assurance-in-a-5g-world

ZTE en Omdia zullen gezamenlijk een wereldwijd online webinar hosten: "Comprehensive Security Assurance Is Essential in the 5G Era", dat op 16 september van 17:00 tot 18:00 (GMT+8) uur plaats zal vinden. Ga naar de volgende website om u voor deze webinar aan te melden:

https://www.lightreading.com/webinar.asp?webinar_id=1691&webinar_promo=5621

