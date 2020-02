ZTE entre as 3 maiores do mundo com 2.561 famílias patentes essenciais padrão de 5G declaradas para o ETSI

SHENZHEN, China, 28 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), uma importante fornecedora internacional de soluções de telecomunicações, empresas e tecnologias ao consumidor para a Internet móvel, anunciou hoje que declarou 2.561 famílias de patentes essenciais padrão 5G (SEP) ao Instituto Europeu de Padrões de Telecomunicações (ETS), tendo sido assim incluída entre as 3 maiores, de acordo com o último relatório de patentes da indústria 5G distribuído pelo Ministério Federal de Assuntos Econômicos e Energia da Alemanha (BMWi). O relatório é elaborado em conjunto pela IPlytics e pela Universidade Técnica de Berlim.

Comprometida em construir a competitividade principal da inovação independente na era 5G, a ZTE possui mais de 5.000 patentes de 5G, estando entre o "Campo Nível 1" da implementação de patentes globais. A ZTE solicitou mais de 74.000 ativos de patentes globais, incluindo mais de 34.000 patentes concedidas em todo o mundo.

Além disso, a empresa possui mais de 3.900 pedidos de patente de chipset, cobrindo Europa, EUA, Japão, Coreia e outros países. Como principal colaborador e participante da pesquisa de tecnologias e padrões globais de 5G, a ZTE enviou mais de 7.000 propostas de 5GNR/5GC a organizações internacionais de padronização.

Até o momento, a ZTE realizou uma profunda cooperação 5G com mais de 70 operadoras em todo o mundo, garantindo 46 contratos comerciais 5G no mundo. Além disso, a empresa implementou com sucesso mais de 60 casos de uso, estabeleceu cooperação estratégica com mais de 300 clientes do setor e cooperou com mais de 200 fornecedores de produtos líderes.

Com a propriedade inteligente como uma de suas principais estratégias para o desenvolvimento, a ZTE estabeleceu um sistema completo de gerenciamento de propriedade intelectual e explorou uma estratégia de operação de patente para si mesma. Por meio da implementação de patentes globais de alta qualidade, a ZTE alcançou inovações sustentáveis e ganhou vantagens competitivas no mercado global, trazendo produtos inovadores e serviços de alta qualidade aos clientes.

A ZTE é fornecedora de sistemas avançados de telecomunicações, dispositivos móveis e soluções de tecnologia empresarial para consumidores, operadoras, empresas e clientes do setor público. Como uma parte da estratégia da ZTE, a empresa está empenhada em fornecer aos clientes inovações integradas ponta-a-ponta para oferecer excelência e valor à medida que convergem os setores de telecomunicações e tecnologia da informação. Negociada nas bolsas de valores de Hong Kong e Shenzhen (código de ações H: 0763.HK / código de ações A: 000063.SZ), a ZTE vende seus produtos e serviços em mais de 160 países.

Até o momento, a ZTE obteve 46 contratos comerciais de 5G em grandes mercados como Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África (MEA). A ZTE dedica 10% de sua receita anual em pesquisa e desenvolvimento e assume papéis de liderança em organizações internacionais de definição de padrões.

