ZTE et China Mobile remportent le prix Best Enterprise Private Line Solution Award lors de l'édition 2020 du Broadband World Forum

SHENZHEN, Chine, 16 octobre 2020 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), important fournisseur international de solutions technologiques pour l'Internet mobile dédiées aux télécommunications, aux entreprises et aux consommateurs, et China Mobile ont reçu à l'occasion du Broadband World Forum (BBWF) 2020 le prix Best Enterprise Private Line Solution Award en reconnaissance de leur solution intelligente de ligne privée d'entreprise sur réseau de transport optique basée sur le cloud.

ZTE et la filiale de China Mobile établie à Dongguan ont créé conjointement cette solution intelligente de ligne privée d'entreprise sur réseau de transport optique dans le but de fournir des réseaux de haute qualité, afin de répondre aux demandes d'accès différenciés des utilisateurs.

La ligne privée d'entreprise soutient une granularité réglable de 2M à 100G pour une meilleure utilisation des ressources de bande passante. De plus, la solution favorise le déploiement automatique du matériel d'abonné (CPE) et la technologie Plug and Play (PnP), afin que la durée du déploiement du CPE soit réduite de quelques jours à quelques heures.

Entre-temps, la ligne privée d'entreprise permet la désagrégation du CPE grâce à la plateforme de gestion et de contrôle intelligents, ce qui favorise une gestion end-to-end entre les fournisseurs.

De plus, elle soutient le déploiement et l'approvisionnement end-to-end rapides de l'ensemble du réseau, réduisant la durée des services de quelques heures à quelques minutes, tout en réduisant le délai de lancement de façon significative et en renforçant la compétitivité de China Mobile au sein des secteurs verticaux.

Grâce à ses mesures et alertes relatives au temps de latence en temps réel, cette solution garantit que les indicateurs de latence répondent bien aux besoins des utilisateurs.

ZTE fournit des systèmes de télécommunications de pointe, des appareils mobiles et des solutions technologiques d'entreprise aux consommateurs, aux opérateurs, aux entreprises et aux clients du secteur public. L'entreprise est déterminée à fournir à ses clients des innovations end-to-end intégrées dans un souci d'excellence et pour offrir une valeur ajoutée à un moment où les secteurs des télécommunications et des technologies de l'information convergent. Classée dans les bourses de Hong Kong et de Shenzhen (symbole pour les actions de catégorie H : 0763.HK / symbole pour les actions de catégorie A : 000063.SZ), ZTE offre ses produits et services dans plus de 160 pays.

Contact pour les médias :

Margaret Ma

ZTE Corporation

Tél. : +86 755 26775189

E-mail : [email protected]

