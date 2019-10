ZTE et China Unicom remportent le Prix de la meilleure intelligence réseau lors des Broadband Awards 2019

Basée sur le produit de gestion et de contrôle intégré de transport ZENIC ONE de ZTE, la solution adopte l'algorithme d'IA et la technologie d'automatisation de pointe de l'industrie pour permettre le contrôle intelligent de la configuration des périphériques du réseau de transport. La solution permet d'améliorer l'efficacité du contrôle de configuration de 90 % et de porter le taux d'identification des configurations anormales à 85 %, ce qui augmente considérablement l'efficacité des opérations d'exploitation et de maintenance.

Le contrôle intelligent de la configuration, qui repose sur l'« empreinte du rôle de l'appareil » développée par ZTE et la filiale de China Unicom basée à Guangdong, utilise un algorithme d'IA pour extraire la structure de configuration de l'appareil à partir des données de configuration réseau existantes pour générer l'empreinte du rôle de l'appareil.

Le contrôle intelligent de la configuration permet d'élaborer un modèle de protocole basé sur le graphe de connaissances de l'intelligence artificielle et met en œuvre un auto-apprentissage des rôles réseau des appareils, de manière à détecter à l'avance les erreurs de configuration. Cette fonction implique la reconnaissance sémantique, l'exploration de données et l'analyse de données volumineuses.

De plus, elle utilise diverses technologies d'IA, telles que le TNL et le graphe de connaissances, pour modifier la méthode traditionnelle de vérification manuelle de la configuration. Il en résulte une réduction de 90 à 7 jours-personnes de la durée de la vérification de configuration, ce qui accroit l'efficacité du contrôle et le taux d'identification des risques de configuration.

ZENIC ONE est développé sur la base de l'architecture micro-service. Il s'agit du premier système SDN de l'industrie intégrant la gestion, le contrôle, l'orchestration, la garantie et l'analyse d'un réseau intelligent basé sur le concept du native cloud. ZENIC ONE couvre tous les scénarios 4G/5G du réseau de transport, y compris PTN/SPN, IP/IPRAN, OTN et slicing. Il est conçu pour offrir au réseau de transport des capacités de gestion et de contrôle plus intelligentes.

ZENIC ONE a été classé « Très puissant » par GlobalData dans son article « WAN SDN Controller: Competitive Landscape Assessment » publié en octobre 2019. En août 2019, ZENIC ONE avait obtenu 94 brevets. Il a été inclus dans les propositions de près de 70 normes internationales et utilisé dans plus de 20 projets de recherche d'universités renommées.

Les Broadband Awards récompensent ce qui se fait de mieux en matière de bande large et soulignent les réalisations de la prochaine génération en matière de communications, d'applications, de services et de stratégies, entre autres.

ZTE est un fournisseur de systèmes de télécommunications, d'appareils mobiles et de solutions technologiques d'entreprise de pointe pour les consommateurs, les opérateurs, les entreprises et les clients du secteur public. Dans le cadre de la stratégie de ZTE, l'entreprise s'engage à fournir à ses clients des innovations intégrées de bout en bout pour offrir excellence et valeur ajoutée à mesure que les secteurs des télécommunications et des technologies de l'information convergent. Coté à la bourse de Hong Kong et de Shenzhen (code d'action H : 0763.HK/code d'action A : 000063.SZ), ZTE commercialise ses produits et services dans plus de 160 pays.

À ce jour, ZTE a obtenu 25 contrats commerciaux 5G sur des marchés majeurs tels que l'Europe, l'Asie Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique (MEA). ZTE consacre 10 % de son chiffre d'affaires annuel à la recherche et au développement et joue un rôle de premier plan au sein de plusieurs organisations internationales de normalisation.

