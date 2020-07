ZTE et True Corporation annoncent une collaboration visant à construire un réseau 5G à usage commercial en Thaïlande

SHENZHEN, Chine, 29 juillet 2020 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un grand fournisseur international de solutions technologiques de télécommunications, d'entreprise et grand public pour l'Internet mobile, a récemment annoncé une collaboration avec True Corporation Public Company Limited (« True »), portant sur la construction d'un réseau 5G à usage commercial en Thaïlande. True, un opérateur entièrement agréé en Thaïlande, qui occupe une part de marché de 30 % sur le marché mobile du pays, adoptera les produits et services du réseau RAN 5G de ZTE pour construire un réseau 5G à usage commercial en Thaïlande.

ZTE fournira à True une série de produits, notamment des macro-stations 5G 64TR / 32TR / 8TR / 4TR et des solutions d'intérieur QCell mono-bandes / multi-bandes, pour construire un réseau 5G à trois bandes, haute performance et adapté à tous les scénarios sur les fréquences 700 MHz, 2,6 GHz et 26 GHz.

Offrant une latence ultra-faible, des canaux ultra-multiples et une bande passante extrêmement élevée, les produits et technologies 5G de ZTE permettront à True d'améliorer rapidement la capacité du système sans fil et l'expérience utilisateur, ce qui aidera True à construire un réseau 5G de premier plan en Asie du Sud-Est en 2020.

Depuis 2019, ZTE travaille avec True à l'élaboration de différents tests techniques ; les deux entreprises vérifient conjointement de nombreux produits 5G, dont le MIMO (entrées multiples, sorties multiples) massif à 64 canaux de 3,5 GHz, le MIMO massif à 64 canaux de 2,6 GHz et le QCell à 2,6 GHz. Par ailleurs, ZTE et True ont vérifié les technologies 5G de pointe, telles que le MU-MIMO (système utilisateur) à 16 canaux de liaisons descendantes et le partage dynamique des réseaux 4G / 5G de l'opérateur.

ZTE fournit des systèmes sophistiqués de télécommunications, des dispositifs mobiles et des solutions technologiques d'entreprise au grand public, aux opérateurs télécom, entreprises et clients du secteur public. La société s'engage à offrir à ses clients des innovations intégrées de bout en bout pour assurer de l'excellence et de la valeur, à l'heure où convergent les secteurs des télécommunications et des technologies de l'information. Cotée sur les bourses de Hong Kong et de Shenzhen (code pour les actions H : 0763.HK / code pour les actions A : 000063.SZ), ZTE vend ses produits et ses services dans plus de 160 pays.

