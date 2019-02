ZTE ganha prêmio "Innovative Breakthrough in Mobile Technology Award 2018" da GTI

A ZTE já deu importantes contribuições para pesquisas, testes, cooperação industrial e comercialização da arquitetura standalone (SA). Em 2018, a empresa inovou ao apresentar uma solução comercial SA com produtos serializados para todas as bandas e cenários e compatíveis com implantações de 5G em grande escala e comercialização inicial de 5G SA.

Em cooperação com operadoras globais, a ZTE construiu as primeiras redes-piloto de 5G SA na China e na Europa, fez a primeira First Call de 5G SA em conformidade com a 3GPP a 2,6 GHz e 3,5 GHz, e concluiu a primeira conexão non-radio (NR) de IoT em conformidade com a especificação SA da 3GPP no mundo todo. Assim, a ZTE confirmou plenamente a viabilidade e as vantagens das redes SA, acumulando uma rica experiência para a comercialização do 5G.

"É uma honra para a ZTE ganhar o Innovative Breakthrough in Mobile Technology Award da GTI, que reconhece totalmente os nossos esforços na promoção do 5G", disse o vice-presidente de TDD e de produtos 5G da ZTE, Han Gang. "A ZTE trabalhará continuamente com parceiros da GTI para promover o desenvolvimento industrial do TD-LTE e do 5G."

Desde 2011, a GTI tem se empenhado em promover a maturidade e a comercialização global do TD-LTE, bem como a convergência entre TDD e FDD. No início de 2016, a GTI lançou o GTI 2.0 no Mobile World Congress, com o objetivo de impulsionar continuamente a implantação do TD-LTE, a evolução de 4G para 5G e a maturidade do ecossistema 5G.

Forte apoiadora das duas tecnologias, a ZTE tem obtido grandes realizações na padronização do TD-LTE e do 5G, no desenvolvimento de dispositivos e chipsets e na implantação de redes em escala global.

Até agora, a ZTE já firmou cooperações na área de 5G e realizou testes com mais de 20 operadoras conhecidas em todo o mundo. Também lançou uma série de produtos comerciais 5G de ponta a ponta, atendendo plenamente às necessidades da primeira onda de implantação da rede de quinta geração. No futuro, a ZTE continuará trabalhando em testes da tecnologia 5G com seus parceiros e acelerará a comercialização em todo o mundo.

Sobre a ZTE

A ZTE é uma fornecedora de avançados sistemas de telecomunicações, dispositivos móveis e soluções tecnológicas empresariais para consumidores, empresas de telefonia e clientes do setor privado e do setor público. Como parte da estratégia da ZTE, a empresa está empenhada em fornecer aos clientes inovações de ponta a ponta e integradas, a fim de oferecer excelência e valor no momento em que convergem os setores de tecnologia da informação e de telecomunicações. Com ações negociadas nas bolsas de valores de Hong Kong e Shenzhen (código H: 0763.HK; código A: 000063.SZ), a ZTE tem produtos e serviços que são vendidos a mais de 500 operadoras em mais de 160 países. A ZTE destina 10% de sua receita anual à área de pesquisa e desenvolvimento e tem cargos de liderança em organizações internacionais de normalização. A ZTE está comprometida com a responsabilidade social corporativa e é membro do Pacto Global da ONU. Obtenha mais informações visitando www.zte.com.cn.

Contato com a imprensa:

Margaret Ma

ZTE Corporation

Fone: +86 755 26775189

E-mail: ma.gaili@zte.com.cn

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/825838/ZTE_ganha_premio_da_GTI.jpg

FONTE ZTE Corporation

Related Links

http://www.zte.com.cn



SOURCE ZTE Corporation