ZTE ganha prêmios de Melhor Tecnologia de Teste e Medição e de Serviço ao Consumidor de 5G Mais Bem-sucedido na 5G World 2020

SHENZHEN, China, 11 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), grande provedora internacional de soluções tecnológicas de internet móvel para telecomunicações, empresas e consumidores, anunciou o recebimento do prêmio Melhor Tecnologia de Teste e Medição com seu iFlow (Insight Flow), uma solução de percepção precisa de rede baseada em fluxo, em também do prêmio Serviço ao Consumidor de 5G Mais Bem-sucedido, com seu serviço 5G+ Live TV, na 5G World 2020, promovida pela Informa em 2 de setembro de 2020.

A ZTE lançou a solução inovadora iFlow com base no Inband OAM, para monitorar de forma abrangente o control plane e o forwarding plane, resolvendo, portanto, uma série de problemas da rede de transporte, incluindo o SLA de serviço impossível de medir, a difícil localização de falhas e a baixa percepção da rede.

Com base na coleta de dados em nível de milissegundos e a detecção de nós hop-by-hop, o iFlow habilitou a percepção da qualidade de serviço, localização de falha e autorrecuperação de serviço em segundos.

Além disso, a solução iFlow dá suporte a um ciclo de vida de loop fechado dos serviços da rede, desde o monitoramento e a análise à otimização, melhorando muito, portanto, a qualidade do serviço da rede e a experiência de O&M das operadoras e ajudando as operadoras a reduzir a complexidade e os custos de O&M.

Além disso, a solução 5G+ Live TV da ZTE é personalizada para grandes eventos e concertos. Integrando transmissão ao vivo em HD (High Definition) em múltiplos ângulos, serviços com valor agregado e funções sociais, a solução 5G+ Live TV fornece às audiências experiências inovadoras em vários cenários de 5G, através da tecnologia de MEC e reconhecimento de inteligência artificial (IA).

A solução 5G+ Live TV permite às audiências assistir jogos por múltiplas perspectivas, fornecendo aos espectadores no local uma experiência personalizada, ao mesmo tempo que oferece uma experiência imersiva às audiências em casa.

"Em comparação com soluções tradicionais, a 5G+ Live TV traz mais possibilidades comerciais às operadoras", disse o vice-presidente da ZTE, Fang Hui. "Ela facilita a cooperação entre fornecedoras e operadoras, o que será uma direção importante para o desenvolvimento de vídeo em 5G"

A ZTE é fornecedora de sistemas avançados de telecomunicações, dispositivos móveis e soluções de tecnologia corporativa para consumidores, operadoras, empresas e clientes do setor público. A empresa está empenhada em fornecer aos clientes inovações integradas completas, para oferecer excelência e valor conforme os setores de telecomunicações e da tecnologia da informação convergem. Registrada nas bolsas de valores de Hong Kong e Shenzhen (código de participação acionária H: 0763.HK / código de participação acionária A: 000063.SZ), a ZTE vende seus produtos e serviços em mais de 160 países.

