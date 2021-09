ZTE gewinnt den größten Anteil im Angebotsabschnitt 4 der zentralisierten Beschaffung von High-End-Routern von China Mobile

SHENZHEN, China, 18. September 2021 /PRNewswire/ -- Die ZTE Corporation (0763. HK / 000063.SZ), ein bedeutender internationaler Anbieter von Telekommunikations-, Unternehmens- und Verbrauchertechnologielösungen für das mobile Internet, gab heute bekannt, dass es sich einen Anteil von 50 % in Abschnitt 4 der zentralen Beschaffung von High-End-Routern/Switches für die Jahre 2021-2022 von China Mobile gesichert hat und dank seiner High-End-Router ZXR10 M6000-18 S und ZXR10 M6000-8S Plus die Nummer 1 ist. Dieser Bereich ist der größte in der zentralen High-End-Router-Beschaffung von China Mobile und enthält die größte Anzahl von Geräten.

ZTE wird Router bereitstellen, die die Rolle von SR (Service Router) und PE (Provider Edge) in Szenarien wie Cloud Private Network, Network Cloud, 5G UPF (User Plane Function), IP Private Network und MAN (Metropolitan Area Network) übernehmen. Außerdem wird ZTE die notwendige Ausrüstung für das künftige IP-Netz von China Mobile bereitstellen, insbesondere private Cloud-Netze und 5G-Transportnetze.

Der High-End-Router ZXR10 M6000-S von ZTE basiert auf dem Router-Betriebssystem ROSng und unterstützt SR/EVPN/SRv6/BIER und treibt die Entwicklung von IP-Netzwerken in Richtung Einfachheit und Intelligenz voran. Der Router nutzt den hauseigenen NP (Network Processor), um die Single-Slot-1T-Performance zu ermöglichen, und erreicht branchenführende Standards bei Weiterleitungsleistung, Energieeinsparung und SDN (Software Defined Network).

Im Juni 2021 belegten die High-End-Router ZXR10 T8000 und ZXR10 M6000-3S von ZTE in der umfassenden Bewertung den zweiten Platz und wurden für die Angebotsabschnitte 3 und 5 dieser Ausschreibung ausgewählt. Darüber hinaus belegte der ZXR10 M6000-S von ZTE bei der zentralen Beschaffung von High-End-Routern 2019-2020 von China Mobile Platz 1 in Abschnitt 2 (für 2T-High-End-Router) und Platz 2 in Abschnitt 3 (für 400G-High-End-Router). Bislang rangiert der ZXR10 M6000-S auf Platz 2 der Marktanteile des Landes.

Als treibende Kraft der digitalen Wirtschaft hat sich ZTE verpflichtet, die führenden digitalen Infrastrukturlösungen zu liefern. Mit seiner kontinuierlichen Innovation hat das Unternehmen eine zentrale Wettbewerbsfähigkeit bei Standardpatenten, Schlüsseltechnologien und Produktlösungen aufgebaut, um den Aufbau von 5G-Netzen zu beschleunigen.

In Zukunft wird ZTE in Zusammenarbeit mit China Mobile seine 5G-Netzwerktechnologien weiter innovieren und die kommerzielle Einführung von 5G-Netzwerken beschleunigen, um eine digitale Zukunft zu ermöglichen.

Über ZTE

ZTE ist ein Anbieter von modernen Telekommunikationssystemen, mobilen Endgeräten und Netzwerklösungen für Mobilfunkbetreiber, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und private Anwender. Das Unternehmen entwickelt für seine Kunden integrierte, durchgängige Innovationen für hervorragende und hochwertige Produkte im Konvergenzbereich der Telekommunikations- und Informationstechnologie. ZTE ist an den Börsen Hongkong und Shenzhen notiert (H-Aktienkürzel 0763.HK / A-Aktienkürzel 000063.SZ) und liefert anwenderoptimierte Produkte und Services an über 500 Netzbetreiber in mehr als 160 Ländern. ZTE investiert mindestens zehn Prozent seines Jahresumsatzes in Forschung und Entwicklung und spielt eine wichtige Rolle in einer Reihe internationaler Gremien zur Entwicklung internationaler Standards. Als Unternehmen, das der Corporate SocialResponsibility (CSR) große Bedeutung beimisst, ist ZTE Mitglied des UN-Netzwerkes Global Compact. Weitere Informationen finden Sie unter www.zte.com.cn

