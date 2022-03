ZTE heeft zijn stempel gedrukt met eenvoudige, snelle en groene strategieën op MWC 2022

SHENZHEN, China, 1 maart 2022 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een belangrijke internationale leverancier van telecommunicatie, oplossingen voor bedrijfs- en consumententechnologie voor mobiel internet, kondigde vandaag aan dat onder het thema 'Inspireer de digitale wereld' het bedrijf 'eenvoudig, snelle en groene' innovatieve ICT-oplossingen en -praktijken voor B2C-, B2B- en Business to Home (B2H)-markten tentoonstelt op het Mobile World Congress (MWC) 2022, van 28 februari tot 3 maart in Barcelona.

ZTE demonstreert deze keer haar nieuwste ICT-oplossingen en succesvolle praktijken op de stand, met een focus op netwerkverbetering, meer dan connectiviteit, duurzame ontwikkeling, de digitale toekomst en het digitale leven. Met een reeks nieuwe producten en oplossingen die centraal staan, onthult het bedrijf zijn gloednieuwe, vereenvoudigde site-oplossing UniSite NEO, het eerste nauwkeurige 50G PON-prototype, de GreenPilot-oplossing, het vlaggenschip Nubia Z40 Pro, de mid- en high-end Blade V40-serie en de vierde generatie 5G MBB-productfamilie.

Het bedrijf neemt deel aan vijf thema-evenementen die worden georganiseerd door GSMA, waaronder de 5G mmWave-top, de 5G-beveiligingsconferentie, de digital twin-conferentie en meer. Daarnaast heeft ZTE haar online MWC 2022-platform gelanceerd, waar bezoekers de kans krijgen om zich te laten inspireren door de diepgaande inzichten van de topbestuurders van het bedrijf in de digitale wereld, en vier virtuele evenementen te ervaren, waaronder 5G Growing, 50G PON, Bouwt een duurzame ontwikkeling op van het breedbandnetwerk, Hoe uitstekende netwerken de waarde voor CSP's verhogen, evenals de kerncapaciteiten van het Cloud Network Core Capabilities and Innovation Achievements Global Conference 2022. Daarnaast kunnen online bezoekers kennis maken met interessante content, zoals interviews met meerdere gebruikers, video's van populaire oplossingen met een deskundige interpretatie, live-expositietours en meer.

Vereenvoudigde en efficiënte netwerken om te voldoen aan de on-demand-eisen van klanten

ZTE zet zich in om klanten te helpen bij het opbouwen van efficiënte en moderne netwerken die voldoen aan hun ultieme doelen en eisen. Met krachtige netwerkmogelijkheden kan ZTE ook voldoen aan de implementatie- en gebruiksbehoeften die door klanten worden gevraagd.

Voor de implementatie van een draadloos netwerk zal ZTE de gloednieuwe en vereenvoudigde oplossing voor de implementatie van locaties UniSite NEO vrijgeven, gebaseerd op een nieuwe generatie in-house ontworpen chipsets. UniSite NEO heeft een OMNI-UBR-apparaat en herdefinieert het site-implementatieformulier. Het 5G AAU-product van de volgende generatie met hogere prestaties heeft het lichtste gewicht in de sector, waardoor het energieverbruik van multi-frequente all-mode-locaties met 40% afneemt.

Voor wireline-netwerken biedt ZTE ultrabrede optische netwerken voor toegang tot het backbone-netwerk, met het eerste nauwkeurige 50G PON-prototype in de sector, kosteneffectieve 5-in-1-OTN en de 1.2T OTN-oplossing voor commerciële systemen met het hoogste percentage in de sector, voor het bouwen van een infrastructuur voor de ultieme gebruikerservaring.

ZTE, dat het hoofd biedt aan de steeds complexere implementatie van netwerken en O&M en zich houdt aan het ontwerpconcept 'endogene intelligentie, autonomie, samenwerking over meerdere domeinen, openheid van capaciteiten en samen bouwen', heeft de autonome netwerkoplossing uSmartNet gelanceerd, waarmee klanten kunnen overstappen op autonome netwerken op een hoger niveau.

One-stop op maat gemaakte particuliere netwerken om netwerkverbetering te bereiken

ZTE heeft, geconfronteerd met de uitdagingen van verschillende industriële toepassingsscenario's en een hoge implementatiecomplexiteit, op innovatieve wijze 'Private Network as a Service' voorgesteld, wat operators helpt om op een eenvoudige en efficiënte manier een totale order-to-service voor de sector te realiseren gedurende het hele proces, van netwerkplanning en nauwkeurige implementatie tot gestroomlijnde werking en onderhoud.

ZTE's private network-oplossing is de eerste in de sector met 4G- en 5G-integratie, spraak- en gegevensintegratie, cloud- en netwerkintegratie, en met volledige middelen voor het delen en vereenvoudigd netwerken. ZTE heeft ook de toonaangevende geïntegreerde i5GC uitgebracht, waarmee een server kan worden ingezet met een volledige set van 5G-kernnetwerk, publieke netwerkondersteuning, speciale en openbare cloud-implementatie, om de beste kosteneffectieve private netwerkdiensten te bieden.

Om te voldoen aan de hoge eisen van belangrijke industriële toepassingen zoals de bescherming van het elektriciteitsnet, industriële controle, havenlogistiek en telegeneeskunde, heeft ZTE de Time Promised Communication (TPC)-oplossing voorgesteld, die 5G TSN/5GLAN/URLLC/SLA-nauwkeurige besturing integreert, waarmee de industrie de hoogste precisie van minder dan 1us kloksynchronisatie en ultralage jitter, ultralage deterministische latentie van 1-20 ms en ultrahoge betrouwbaarheid van meer dan 99,999% bereikt, wat het mogelijk maakt om 5G draadloze precisiemachines op afstand te bedienen. Bovendien hebben ZTE en Qualcomm op basis van de TPC-oplossing met succes de toepassing van 5G TSN op slimme netwerken gedemonstreerd, waardoor de commercialisering van 5G in belangrijke industrieën wordt versneld.

Bovendien heeft ZTE in-house ontwikkelde producten, zoals 5G AGV-componenten en een AR digital twin-platform, gelanceerd. Samen met ZPMC heeft het bedrijf de eerste geïntegreerde video-gateway in het havenveld uitgebracht. In samenwerking met de Sichuan-tak van China Telecom heeft ZTE het 5G+ intelligent voorraadketen-demonstratieproject 'cloud warehouse configuration' gelanceerd, dat het commerciële proces van 5G in verticale sectoren versnelt.

Groene en veilige digitale infrastructuur zorgt voor duurzame ontwikkeling op de lange termijn

ZTE heeft , dankzij zijn groene digitale ICT-infrastructuur, groene empowerment ten opzichte van verticale sectoren en groene koolstofarme activiteiten, een grote bijdrage geleverd aan de verwezenlijking van het dual-carbon-doel van de hele samenleving.

Voor zijn exploitanten levert ZTE zijn GreenPilot-oplossing gedurende het hele proces van energievoorziening, opslag, gebruik en beheer, om een groene en koolstofarme digitale infrastructuur te creëren.

Wat de netwerkbeveiliging betreft, volgt ZTE de vier beginselen van openheid, transparantie, bestuur en naleving. Het bedrijf zorgt ervoor dat elke verbinding veilig en geloofwaardig is en heeft meerdere beveiligingsbeoordelingen en -certificaten van derden doorstaan.

Een alomtegenwoordige verbinding versterkt een groene digitale toekomst

ZTE richt zich op toepassingsscenario's en de marktvraag om de continue evolutie van het netwerk te stimuleren. Het bedrijf heeft een alomtegenwoordige verbinding met de toekomst op MWC 2022.

In termen van optische netwerkverbinding, maakt ZTE's satelliet-PON-architectuur volledige optische netwerkdekking tegen lage kosten mogelijk, met voordelen als gecentraliseerd beheer, plug-and-play en het verkorten van de TTM. ZTE's multicore- en 'few-mode' optisch systeem doorbreekt de limiet van de fysieke ruimte en bereikt een 100-voudige sprong in optische backbone-netwerkcapaciteit, van T-niveau naar P-niveau.

ZTE heeft, in het licht van de evolutie van het draadloze toegangsnetwerk, de ZTE RIS-oplossing gelanceerd. De oplossing maakt gebruik van het intelligente superoppervlak, een van de kerntechnologieën van 5G-Advanced en 6G. Het bedrijf neemt het voortouw om de technologie toe te passen in het 5G-netwerk, waarbij de co-site-dekking van hoge en lage frequenties in dichte stedelijke gebieden wordt gerealiseerd. Zo kan de oplossing de hoge-frequente implementatiekosten, zoals millimetergolf, aanzienlijk verlagen, de implementatiecyclus verkorten en het energieverbruik van het netwerk verminderen, terwijl tegelijkertijd de productie van groene, koolstofarme en efficiënte netwerken wordt versneld.

Daarnaast levert ZTE alomtegenwoordige 5G-dekkingsoplossingen, die kunnen worden toegepast in de lucht tot 10.000 meter en tot 100 kilometer op zee. Het 5G-signaal wordt met snelheden van 350 km/u uitgezonden. Met een super grote capaciteit, stelt de oplossing gebruikers in staat om overal en altijd een 5G-ervaring te hebben, wat het digitale leven gemakkelijker maakt.

Eindproducten met een volledig ecosysteem brengen nieuwe ultieme ervaringen met zich mee.

Op MWC 2022 organiseert ZTE een nieuwe productlanceringsconferentie, toont het zijn eindproducten met een volledig ecosysteem, waaronder individuen, gezinnen en industrieën, en brengt het nieuwe digitale en slimme levenservaringen voor individuen en gezinnen.

In het ervaringsgebied van de mobiele telefoon en de mobiele internetterminal, brengt ZTE de nieuw uitgebrachte Nubia Z40 Pro, het nieuwe vlaggenschip met een mensachtige beeldtechniek, de wereldwijde premium Blade V40-serie, de nieuwe Red Magic 7 met ultieme game-ervaring en zijn ecologische randapparatuur, de Axon-serie met de ultieme ervaring van de vierde generatie 5G MBB-productfamilie, uitgerust met de Snapdragon X65- en X62-platforms, het internet van voertuigen en de industrie-eindproducten. Daarnaast zal het zich richten op high-power 5G millimeter wave CPE, waarvan de transmissiesnelheid is toegenomen tot 10 Gbps.

In de smart home experience-ruimte op MWC 2022 zullen ZTE's technische capaciteiten, productinnovatie en marktsamenwerking op het gebied van digitale familie worden getoond aan haar klanten, met de thuisnetwerkverbindingen, end-to-end-videooplossingen, het home cloud-computerkantoor en zakelijke uitbreiding.

Op dit moment is 5G geïntegreerd in cloud/edge computing, big data, AI, XR, robotica en andere technologieën, en de transformatie van home-intellectualisatie en enterprise-digitalisering blijft versnellen.

ZTE houdt zich aan het kernprincipe 'technologie creëert waarde', en de kernpositie als 'de aanjager van de digitale economie". Het bedrijf heeft zijn concurrentievermogen voortdurend versterkt en zijn digitale oplossingen verdrievoudigd om ze meer geschikt voor scenario's en kosteneffectiever te maken. In de toekomst zal ZTE samen met ecologische partners nieuwe impulsen blijven geven in de digitale wereld.

