ZTE и China Mobile удостоились премии «Лучшее отраслевое решение ИКТ» на выставке PT Expo China 2019

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 5 ноября 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), крупный международный поставщик телекоммуникационных решений, а также корпоративных и потребительских технологий для мобильного Интернета, и гуандунский филиал телекоммуникационного оператора China Mobile в ходе выставки PT Expo China 2019 получили премию «Лучшее отраслевое решение ИКТ» за продукт ZTE Common Edge.

Используя разработанную компанией ZTE платформу Common Edge, гуандунский филиал China Mobile и ZTE совместно запустили экспериментальный сервис граничных вычислений MEC, выполнив докоммерческую верификацию сети SA, модели ее построения, прикладных сценариев граничного сервиса и режима взаимодействия с третьими сторонами.

Решение ZTE Common Edge обеспечивает конвергированный доступ к беспроводным и фиксированным сетям, поддерживая различные стандарты, включая 4G, 5G и WiFi, что делает его унифицированной платформой для конвергенции фиксированной и мобильной связи.

Решение поддерживает возможность облачного развертывания и унифицированные протоколы эксплуатационно-технического обслуживания. Встроенные и граничные сервисы МЕС, а также центральное облако реализуются на единой базе в режиме распределения. Двухъядерная задающая функция (OpenStack+K8S) обеспечивает эффективный и гибкий вычислительный потенциал, предоставляя возможность унифицированного обзора периферийного облака и повышая эффективность управления. Решение, основанное на ИИ-системах и алгоритмах взаимодействия по модели «облако-граничная область» и «граничная область-граничная область», реализует процессы динамичного последующего обслуживания и интеллектуальную оптимизацию энергопотребления. За счет средств унифицированного управления и автоматического локального эксплуатационно-технического обслуживания инновационная разработка значительно сокращает сервисные расходы.

Решение предполагает установку встраиваемого аппаратного обеспечения (включая IT BBU V9200 и TITAN C600) в машинном зале по месту эксплуатации, обеспечивая максимальное сокращение энергопотребления и развертывание системы в непосредственной близости от конечного пользователя. Простые в обслуживании серверы на укороченном шасси Е5410/Е5430 с фронтальной схемой подключения устанавливаются в зале периферийного оборудования и совместимы с большинством ускорителей (ГП/ FPGA/ SmartNIC), поддерживая технологии ИИ, обработки изображений и видео.

Решение Common Edge от ZTE cовершает настоящую революцию в традиционно замкнутой архитектуре телекоммуникационных сетей, раскрывая доступ к инфраструктуре граничных сетей, обеспечивая возможности аппаратного ускорения, шунтирования каналов связи, восприятия сторонних приложений беспроводными сетями, что помогает представителям различных отраслей промышленности и бизнеса создавать взаимовыгодную экосистему 5G.

Common Edge уже успешно и широко применяется в промышленном производстве, умных энергосетях, Интернета транспорта (IoV), развлекательном секторе и масс-медиа, охране общественной безопасности, образовании, здравоохранении, сфере финансов, сельском хозяйстве и т.д. Разработка ориентирована на обеспечение доступа к возможностям беспроводных сетей, а также на промышленные сценарии обработки большого видео, IoV, интеллектуального производства и энергоснабжения. На сегодняшний день, компания ZTE применяет данное решение для реализации экспериментальных проектов, привлекая более 100 стратегических партнеров и свыше 200 отраслевых клиентов к процессу ускоренного внедрения 5G в различных сферах промышленности и бизнеса.

ZTE является поставщиком современных телекоммуникационных систем, мобильных устройств и корпоративных технологических решений для потребителей, операторов, частных компаний и клиентов из государственного сектора. В рамках своей стратегии компания стремится предоставлять клиентам интегрированные комплексные инновации для повышения производительности и обеспечения дополнительной ценности по мере конвергенции телекоммуникационного и информационно-технологического секторов. Предприятие зарегистрировано на фондовых биржах Гонконга и Шэньчжэня (код акций Н: 0763.HK / код акций А: 000063.SZ). ZTE реализует свои продукты и сервисы в более чем 160 странах мира.

На сегодняшний день компания заключила 35 договоров о развертывании коммерческих сетей 5G на крупнейших рынках Европы, Азиатско-тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки. ZTE направляет десять процентов своей ежегодной выручки на проектно-конструкторские разработки и играет ведущие роли в международных организациях, отвечающих за установление отраслевых стандартов.

Контактная информация для представителей СМИ:

Маргарет Ма (Margaret Ma)

ZTE Corporation

Тел.: +86 755 26775189

Email: ma.gaili@zte.com.cn

Вероника Карлюкевич

ZTE Corporation (Россия и СНГ)

Тел.: +7 903 6182962

Email: veronica.karliukevich@zte.com.cn

SOURCE ZTE Corporation