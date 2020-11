ZTE и GSMA Intelligence опубликовали аналитический доклад «Энергоэффективность 5G -- сегодня в моде зеленый», посвященный «зеленой» 5G

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 26 ноября 2020 г. /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ) - один из крупнейших международных поставщиков телекоммуникационных услуг, корпоративных и потребительских технологий для мобильного интернета, опубликовал аналитический доклад по итогам саммита 5G Summit & User Congress, посвященного "зеленой" 5G: "Энергоэффективность 5G - зеленый сегодня в моде" (5G Energy Efficiencies, Green is the New Black), подготовленный GSMA Intelligence - ведущей исследовательской компанией в области глобальных телекоммуникаций, медиа и технологий (TMT), входящей в GSMA.

В докладе приводится анализ основ и принципов построения коммуникационных сетей и повышения их энергоэффективности в эпоху 5G с учетом таких аспектов, как снижение затрат, оптимизация работы сетей, энергетическая безопасность и вклад в глобальное сокращение выбросов углерода. В нем также кратко излагается порядок сокращения энергозатрат за счет внедрения инноваций, связанных с созданием сети радиосвязи и более широким сетевым планированием.

Согласно аналитическому докладу, для существенного сокращения энергопотребления базовых радиостанций каждая часть сети 5G должна настраиваться отдельно. В качестве действенных средств можно привести применение более эффективных аккумуляторов, снижение энергопотребления оборудования, внедрение более интеллектуальных спящих режимов на базе искусственного интеллекта и более адресное планирование развертывания сетей. Эти меры позволят обеспечить совокупное снижение энергозатрат на базовых станциях, а также создание «зеленой» коммуникационной сети, приносящей пользу обществу.

В целях содействия борьбе с глобальным изменением климата и сокращения эксплуатационных издержек сетей мобильной связи одним из основных приоритетов телекоммуникационной отрасли стало снижение энергопотребления. В то время как мобильные сети обеспечивают практически повсеместный доступ полезных и развлекательных сервисов для широкой публики, все больше людей использует смартфоны для обработки видео и других энергоемких услуг в сетях LTE и 5G, а следовательно, уровень энергопотребления будет только расти. Сеть беспроводного доступа потребляет самый большой объем энергии среди сетей мобильной связи и считается основной статьей энергозатрат. Согласно аналитическому докладу, в период до 2025 года трафик в расчете на одного пользователя вырастет в три раза. Развертывание и расширение сетей LTE и 5G неизбежно повлечет за собой увеличение нагрузки на сеть.

«Энергетика составляет значительную долю затрат операторов — от 20% до 40% производственных расходов по всей отрасли, — заявил руководитель исследовательского отдела компании GSMA Intelligence Тим Хатт (Tim Hatt). — Все меняется очень быстро благодаря использованию энергоэффективных сетевых технологий и перебалансировке источников энергии в пользу возобновляемых, поскольку все большее число операторов связи ставит перед собой амбициозные цели по обеспечению углеродной нейтральности и, в конечном итоге, нулевых выбросов. Усилия в области энергетики и изменения климата сегодня в значительной степени являются первоочередной и центральной задачей в рамках ведения бизнеса, а не только КСО».

В последние годы компания ZTE представила более 500 инновационных патентных заявок в сфере «зеленой» 5G. Благодаря высокопроизводительным чипсетам собственной разработки ZTE — ведущая компания в области структурного дизайна и интеллектуальных сетевых инструментов — непрерывно снижает энергопотребление оборудования беспроводных базовых станций.

Сетевое энергосберегающее решение PowerPilot для сетей 4G и 5G, разработанное компанией ZTE на основе функций снижения энергозатрат и прогнозирования нагрузки искусственным интеллектом, представляет собой первую в отрасли систему энергосбережения на базе ИИ. За счет определения типа сервисов и их энергоэффективности PowerPilot способно оценивать потребности в обслуживании в режиме реального времени и поддерживать сервис с помощью сетей с более высокой энергоэффективностью для оптимизации энергозатрат в рамках всей сети.

Согласно типовым расчетам конфигурации сети, экономия энергии от решения PowerPilot вдвое превышает эффективность обычных энергосберегающих решений на базе искусственного интеллекта и позволяет экономить до 20% энергии в многорежимной сети, тем самым эффективно сокращая эксплуатационные расходы. На сегодняшний день энергосберегающее решение PowerPilot от ZTE внедрено более чем на 600 000 объектах в рамках более чем 20 сетей по всему миру, что позволяет операторам сэкономить свыше 1 млрд долларов США на расходах на электроэнергию.

«Компания ZTE всегда считала сокращение энергозатрат и энергопотребления своей обязанностью, стремясь разрабатывать инновационные технологии, — заявил технический представитель компании ZTE и главный научный сотрудник по разработке продуктов NFV/SDN компании ZTE Джейсон Ту (Jason Tu). — Повышая технологическую эффективность и экономичность потребления, ZTE работает с операторами над созданием «зеленых» сетей 5G для совместного выполнения своих обязательств по принятию «мер по борьбе с изменением климата» в рамках реализации Целей в области устойчивого развития ООН (ЦУР)».

Ниже приводятся ссылки для ознакомления с аналитическим докладом "5G Energy efficience, Green is the New Black" («Энергоэффективность 5G — сегодня в моде зеленый»):

https://res-www.zte.com.cn/mediares/zte/Files/PDF/white_book/202011241046.pdf

https://data.gsmaintelligence.com/api-web/v2/research-file-download?id=54165956&file=241120-5G-energy.pdf

Краткое введение к докладу "5G Energy efficience, Green is the New Black" («Энергоэффективность 5G — сегодня в моде зеленый») можно найти по следующей ссылке:

https://www.facebook.com/watch/?v=4692508470821594

