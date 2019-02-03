ZTE и IHS обнародовали совместный технический доклад «Лучшая архитектура для 5G»

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 4 феврая 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), крупный международный поставщик телекоммуникационных решений, а также корпоративных и потребительских технологий для мобильного Интернета, сегодня сообщила о публикации составленного вместе с IHS доклада под названием «Лучшая архитектура для 5G» (5G Best Choice Architecture). Основываясь на результатах сравнительного анализа 5G SA (автономная архитектура) и NSA (неавтономная архитектура), авторы доклада делают вывод, что архитектура SA представляет собой лучший путь к созданию целевой сети в эпоху 5G с точки зрения долгосрочных инвестиций, коммерческих возможностей и производительности сетевой инфраструктуры.

В инвестиционном аспекте, невзирая на относительно небольшие капиталовложения в архитектуру NSA, в долгосрочной перспективе совокупные капитальные затраты в эту технологию выше по сравнению с архитектурой SA, учитывая расходы на модернизацию существующего сетевого оборудования LTE, а также на переход к архитектуре SA.

Кроме того, расходы на первоначальное внедрение этой архитектуры можно значительно сократить посредством адекватной стратегии развертывания сети 5G. К примеру, путем обеспечения выборочного покрытия 5G в хот-спотах, сосуществования 4G и 5G, внедрения базовой сети 5G в существующих центрах обработки данных, запуска только основных функций сети нового поколения, поэтапного открытия интерфейсов и развертывания сервисов.

С точки зрения работоспособности, архитектура SA не только расширяет пропускную широту сети, но и поддерживает такие приложения, как URLLC и mMTC. Благодаря данной архитектуре, возможности сети могут адаптироваться под различные приложения посредством гибкого сетевого сегментирования. Таким образом, развертывание архитектуры SA уже на ранних этапах позволяет запускать дифференцированные инновационные сервисы и бизнес-модели на вертикально интегрированном рынке и приносить дополнительные источники прибыли для операторов.

В контексте сетевой производительности, архитектура SA способна полноценно использовать возможности технологии разнесенной передачи с применением двух антенн и высокомощный передатчик устройств 5G, гарантируя улучшенное сетевое покрытие, емкость системы и другие ключевые показатели производительности, одновременно уменьшая сложность и стоимость оборудования и тем самым повышая качество обслуживания конечных пользователей.

Кроме анализа сетевой архитектуры 5G, авторы доклада оценивают зрелость базовых сетей и оборудования 5G. Этот фактор вызывает у операторов крайнее беспокойство. Представленные в докладе выводы дают ответы на все проблемные вопросы при выборе лучшей сетевой архитектуры.

Признавая возможности и преимущества коммерческих сетей 5G для обеих архитектур NSA и SA, компания ZTE активно продвигает масштабное развертывание сетей нового поколения, проводит верификационные испытания и совместно с многочисленными партнерами тестирует обе технологии. В качестве дополнительных материалов специалисты IHS используют примеры практического внедрения технологии SA компанией ZTE, а также результаты данных коммерческих полевых испытаний.

По представленной ниже ссылке можно ознакомиться с полным текстом технического доклада «5G Best Choice Architecture»:

https://res-www.zte.com.cn/mediares/zte/Files/PDF/white_book/5g-best-choice-architecture.pdf?la=zh-CN

О компании ZTE

ZTE является поставщиком современных телекоммуникационных систем, мобильных устройств и корпоративных технологических решений для потребителей, операторов, частных компаний и клиентов из государственного сектора. В рамках своей стратегии компания стремится предоставлять клиентам интегрированные комплексные инновации для повышения производительности и обеспечения дополнительной ценности по мере конвергенции телекоммуникационного и информационно-технологического секторов. Предприятие зарегистрировано на фондовых биржах Гонконга и Шэньчжэня (код акций Н: 0763.HK / код акций А: 000063.SZ). Продуктами и сервисами ZTE пользуются свыше 500 операторов в более чем 160 странах мира. ZTE направляет десять процентов своей ежегодной выручки на проектно-конструкторские разработки и играет ведущие роли в международных организациях, отвечающих за установление отраслевых стандартов. Компания придерживается принципов корпоративной социальной ответственности и является членом Глобального пакта ООН. Для получения более подробной информации посетите www.zte.com.cn .

Контактная информация для представителей СМИ:

Маргарет Ма (Margaret Ma)

ZTE Corporation

Тел.: +86 755 26775189

Email: ma.gaili@zte.com.cn

Вероника Карлюкевич

ZTE Corporation (Россия и СНГ)

Тел.: +7 903 6182962

Email: veronica . karliukevich @ zte . com . cn

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