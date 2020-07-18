ZTE и Omdia провели совместный вебинар по вопросам 5G SA

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 18 июля 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), крупный международный поставщик телекоммуникационных решений, а также корпоративных и потребительских технологий для мобильного Интернета, провела глобальный вебинар по вопросам технологий 5G SA в партнерстве с ведущим мировым центром технологических исследований Omdia.

В ходе онлайн-мероприятия эксперты Omdia и ZTE поделились своим видением тенденций отрасли 5G SA, а также проанализировали различные прикладные сценарии развертывания данных технологии на территории Китая.

"В планы 56% провайдеров телекоммуникационных услуг на ближайшие два года входит создание опорных сетей 5G и 5G SA, - отметил директор по научно-исследовательским работам в области стратегии сотрудничества с сервис-провайдерами Omdia. - И в этой связи Китай предоставляет им обширные возможности для обучения на реальных практических примерах, поскольку китайские телекоммуникационные операторы являются настоящими первопроходцами в данной сфере".

Главный научный специалист подразделения продуктов NFV/SDN компании ZTE Джейсон Ту ознакомил участников вебинара с преимуществами развертывания сетей 5G SA. "Сегодня двухрежимные терминалы NSA/SA пользуются большой популярностью на рынке, а масштабные проекты развертывания сетей 5G SA на китайском рынке наглядно подтверждают высокий потенциал комплексных решений 5G SА", - прокомментировал он.

"Являясь целевой архитектурой для сетей 5G, технология 5G SA поможет операторам в эффективном освоении нового рынка 2В. Предлагая вертикально интегрированным отраслям различные сетевые сегменты, гарантированные SLA, операторы получат новый источник доходов", - добавил г-н Ту. Он также выразил уверенность, что ускоренная эволюция сетей SA и даже прямой переход к ним на сегодняшний день является вполне разумным решением.

"Располагая обширным опытом в вопросах внедрения решений 5G SA в Китае, Азии и Европе, компания ZTE имеет полный арсенал возможностей для сотрудничества с международными операторами в вопросах создания 5G Common Core, радиосетей SA или гибридных вариантов SA/NSA", - подчеркнул управляющий директор подразделения 5G RAN компании ZTE Алекс Ван.

По его словам, благодаря решению FAST (FDD Assisted Super TDD) разработчику удалось увеличить покрытие и пропускную способность сетей 5G SA, а также оптимизировать их функциональные показатели за счет уменьшенного времени задержки, технологиям мобильных пограничных вычислений, сетевого сегментирония и шеринга.

Компания ZTE является поставщиком современных телекоммуникационных систем, мобильных устройств и корпоративных технологических решений для потребителей, операторов, частных компаний и клиентов из государственного сектора. Предприятие стремится предоставлять клиентам интегрированные комплексные инновации для повышения производительности и обеспечения дополнительной ценности по мере конвергенции телекоммуникационного и информационно-технологического секторов. Компания зарегистрирована на фондовых биржах Гонконга и Шэньчжэня (код акций Н: 0763.HK / код акций А: 000063.SZ). ZTE реализует свои продукты и сервисы в более чем 160 странах мира.

Контактная информация для представителей СМИ:

Маргарет Ма (Margaret Ma)

ZTE Corporation

Tел.: +86 755 26775189

Email: [email protected]



Вероника Карлюкевич

ZTE Corporation (Россия и СНГ)

Tел.: +7 903 618 29 62

Email: [email protected]



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