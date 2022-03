ZTE introduceert een reeks nieuwe 5G-producten en -oplossingen op MWC 2022

SHENZHEN, China, 1 maart 2022 /PRNewswire/ - - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een grote internationale leverancier van telecom-, enterprise- en consumententechnologie-oplossingen voor het mobiele internet, heeft vandaag een reeks nieuwe 5G-producten en oplossingen op het mobile World Congress in Barcelona, Spanje, gepresenteerd. De nieuwe producten en oplossingen laten de grote inzet van ZTE zien voor het bouwen van het eenvoudigste 5G-netwerk met energie-efficiëntie, het stimuleren van de digitale transformatie van de sectoren met een volledig privénetwerk en het eenvoudig laten functioneren van het complexe netwerk.

ZTE 's UniSite NEO, een van de nieuwe oplossingen, is de eenvoudigste oplossing in de sector. Aangedreven door de geïntegreerde radio-eenheid OmniUBR-serie, is het in staat om de radio-eenheden te verminderen van 18 naar 5, en het ondersteunen van een 6-band 3-sector site met slechts 5 eenheden, waardoor de huurkosten voor de locatie aanzienlijk met tot 57% en het leveren van 40% lager stroomverbruik.

Ook heeft ZTE zijn 5G RAN-portfolio geüpdatet met de nieuwe generatie Massive MIMO-productserie. Het bevat 32TR en 64TR AAUs, tot 192 antenne-elementen en 320 watt, en introduceert het lichtste, grote MIMO-product in de sector, met een gewicht van 9 kg voor veel verkeer bij beperkte ruimte. De productportfolio-update voor het volledige scenario van ZTE is een aanvulling op de verbetering van het radionetwerk en verbetert het ROI voor de operators.

Op MWC 2022 presenteert ZTE een all-in-one 5G private netwerkoplossing op basis van het nieuwe model van 5G network as a service. Dit is een totaal order-to-service-pakket met de vooraf geïntegreerde software en hardware, en geconvergeerde 4G en 5G-netwerken. Het pakket heeft de op maat gemaakte netwerkfuncties om de digitale samenleving te laten groeien.

ZTE introduceert drie grote soorten 5G private netwerken, waaronder de compacte kast voor slimme fabrieken met tientallen zakelijke toepassingen die op de cloud worden gelanceerd, single server i5GC voor een uitgebreide campus waar toepassingen meer gediversifieerd zijn en gegevensbeveiliging en zelf-service verplicht zijn, en embedded MEC voor een zeer beperkte apparatuurruimte en eenvoudige toepassingsscenario's.

Bovendien heeft ZTE VMAX, de accelerator van digitale transformatie op MWC 2022, gelanceerd om te voldoen aan de toenemende complexiteit van het O&M-netwerk, een van de belangrijkste problemen voor operators. De VMAX van ZTE kan helpen de klantervaringen te verbeteren, de kosten te verlagen en de operationele prestaties te verbeteren.

VMAX maakt deel uit van uSmartNet, de autonome netwerkoplossing van ZTE, en verandert de single-domain - werking in een all-domain en end-to-end-perspectief, en biedt totaalzicht. Wanneer netwerkfouten optreden, ondersteunt VMAX de zelfcorrectie service tussen meerdere domeinen. Het legt de dieperliggende oorzaak van serviceprobleem en de klacht van klanten in enkele minuten bloot met meer dan 80% nauwkeurigheid, en verhoogt de efficiëntie met 30%.

Daarnaast kan VMAX de service-intentie, het voorstel voor netwerkplanning nauwkeurig en met een minimale interventie interpreteren. In de tussentijd biedt het end-to-end-beveiliging voor verschillende scenario's ter bescherming van de persoonlijke privacy.

"Het verbeteren van de prestaties, het uitbreiden van de grenzen en het verbeteren van de efficiëntie zijn drie sleutels voor de 5G-groeistrategie van ZTE", aldus Zhang Wanchun, SVP van ZTE Corporation. "ZTE hoopt samen te werken met zijn partners in de sector om het eenvoudigste en sterkste openbare netwerk, het op maat gemaakte private netwerk en het slimste zakelijke netwerk op te bouwen."

Klik voor de volledige versie van ZTE 2022 nieuwe lancering op:

https://topicsen.zte.com.cn/Online-Events/5G_Growing_Part.html

